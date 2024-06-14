تعرف على أفضل الحدائق الموجودة في محافظة الجيزة وأسعار التذاكر بها

يوم واحد فقط يفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 / 1445 وبما أن الإجازة لهذا العيد تكون طويلة وتمتد لمدة أسبوع كامل فيقوم الأهل والأقارب بالتجمع والخروج في تنزهات عائلية إلى الحدائق العاصمة للاستمتاع بالخضرة وأجواء العيد المبهجة.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي افضل الحدائق الموجودة في محافظة الجيزة واسعار التذاكر بها ومواعيد فتحها وغلقها.

حديقة الحيوانات بالجيزة

تعتبر أكبر حديقة حيوانات في العالم، قام تأسيسها الخديو إسماعيل عام 1891م وهي على مساحة 80 فدانا، يوجد بها الكثير من النباتات النادرة التي أتى بها الخديوي إسماعيل من كذا دولة أجنبية وكان يوجد بها أكثر من 6 آلاف حيوان، من 175 نوع من الأنواع المختلفة من الحيوانات النادرة والتي لا توجد في أي مكان إلا بها.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان، في الأيام العادية تكون بـ5 جنيهات للفرد الواحد، وتكون مواعيدها من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، ولكن خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 /1445، فإن حديقة الحيوانات بالجيزة قد تم غلقها لأعمال التطوير بها.



حديقة الأورمان

تقع أمام حديقة الحيوان بالجيزة على مساحة 28 فدان، وتعتبر أكبر حديقة نباتية على مستوى العالم، تم إنشاءها عام 1873م بأمر من الخديو إسماعيل لتقوم بامتداد القصور الملكية في ذلك الوقت بالفاكهة النادرة والخضروات، وتضم 100 فصيلة تشتمل على 300 جنس يتبعها 600 نوع من النباتات النادرة والمختلفة ويوجد بالحديقة قسم لتبادل البذور مع جميع الحدائق والمراكز البحثية في العالم.

ويكون سعر التذكرة بها 10 جنيهات.



حديقة الأسماك

أنشأها الخديو إسماعيل عام 1876 م على مساحة 9 افدنة ونصف، يوجد بها العديد من أحواض الأسماك التي يبلغ عددها مايقرب من 100 حوض وتضم العددي من الأسماك النادرة والمختلفة على مستوي العالم.

ويكون سعر التذكرة بها 10 جنيهات.

حديقة أم كلثوم

تقع حديقة ام كلثوم في منطقة المنيل بالقاهرة على مساحة فدانين فقط وتطل مباشرة على النيل سعر تذكرة الدخول بها 10 جنيهات للفرد الواحد وتفتح أبوابها من الساعه التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة ليلا.

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