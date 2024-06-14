نهاية الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على فاركو بثنائية "عاشور"

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الشوط الأول من مباراته أمام فاركو في الجولة الـ 11 المؤجلة من دوري نايل، متقدمًا بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي الأهلي إمام عاشور في الدقيقتين 30 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع من عمر الشوط الأول.

وجاء هدف فاركو عن طريق جابر كامل في الدقيقة 35.

الأهلي بدأ المباراة بضغط وسيطرة لكن بدون أي خطورة على مرمى فاركو.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من حسين الشحات إلى كريم فؤاد المنطلق من جهة اليسار، ولكن طالت الكرة على الأخير ومرت لركلة مرمى.

كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليسار قابلها رضا سليم برأسية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعد دفاع فاركو الكرة عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 25 عرضية قوية من عمر كمال لاعب الأهلي من يمين منطقة الجزاء قابلها أنتوني موديست بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

طالب أنتوني موديست باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من جانب مدافع فاركو.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وتمكن إمام عاشور من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا في الدقيقة 30.

فاركو نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق جابر كامل، لكن حكم الراية أشار لوجود تسلل قبل أن يحتسب الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو.

وجاء الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق إمام عاشور بعد تمريرة من عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد سعيد شيكا.