اجتماعات وقرارات.. «التضامن» تناقش العديد من الأحداث خلال الأسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من من 8 يونيو إلى 13 يونيو 2024

السبت 8 يونيو:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر بدء صرف الدعم النقدي"تكافل وكرامة" مبكرا لشهر يونيو بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتوجه بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين.

- وصول آخر أفواج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود يتابع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

- بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم ومؤسسة صناع الخير، انطلاق مبادرة "أولادنا في عنينا" لعلاج العيون والانيميا والسكر لأبناء مصر بدور الرعاية الاجتماعية.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقع بروتوكول تعاون مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لتعزيز التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات في المجالات المشتركة.

- حملة وزارة التضامن الاجتماعى لمناهضة ختان الإناث التي بدأت من 6 فبراير حتى تاريخه تصل إلى 7 ملايين أسرة عبر الزيارات المنزلية والندوات تنفذها 15 الف رائدة اجتماعية.

الأحد 9 يونيو:

- التضامن الاجتماعي تعلن توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مع مراعاة الشفافية في التوزيع.

- وزارة التضامن الاجتماعي تنظم سلسلة من الدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في مجال حقوق الطفل حول الإسعاف النفسي الأولي.

- القباج تعقد اجتماع المتابعة السنوية مع وفد البنك الدولي لدراسة إنجازات برنامج تكافل وكرامة، في حضور ممثلي التعاون الدولي.

- الهلال الأحمر المصرى يدرب دفعة جديدة لفرق الاستجابة للطوارئ لرفع المهارات على الإسعافات الأولية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي بالميدان.

- التضامن الاجتماعى تطلق عددا من فعاليات "يوم الأسرة "بالمحافظات بالتزامن مع شهر التربية الإيجابية ويوم الأسرة ويوم الأب.

- القباج تشارك في حفل العيد القومي لإيطاليا بمقر القنصلية الإيطالية السابق، في حضور لفيف من الوزراء، ونواب البرلمان، ورجال الأعمال، والهيئات الدولية والوطنية.

الاثنين 10 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق جمعية الأورمان صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري، وتعلن اكتتاب التضامن وبنك ناصر الاجتماعي فيه بمبلغ 25 مليون جنيه.

- التضامن الاجتماعي تعلن اكتمال وصول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلي الأراضي المقدسة وزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن على الحالة الصحية للحجاج وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ينظم معسكر إعداد الكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بالغردقة بمشاركة 100 عضو هيئة تدريس من 27 جامعة مصرية.

- معرض "ديارنا" للأثاث والمعروضات بالمنيا يستمر بنجاح وإقبال شديد، وينهي أعماله في ١٥ يونيو الجاري.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفد إماراتي من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للتعرف على تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج الوقائية في مؤسسات تعليمية آمنة.

الثلاثاء 11 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل إطلاق دراسة "دعم خدمات الطفولة المبكرة" لتمكين المرأة في المشاركة بسوق العمل بالشراكة مع منظمة يونيسف.

- القباج تشهد افتتاح فعاليات المعرض الفني لمؤسسة "المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية" بحضور وزيرة التعاون الدولي ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

- عبر تقنية الفيديو كونفرانس، القباج تشارك باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى وتناقش حصول الوزارة على أسعار مميزة للوحدات السكنية لأبناء مصر من الأيتام.

- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة "الجهود المؤسسية في مكافحة الفساد" بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية وتشير إلى دور الرائدات الريفيات في تنمية الوعى المجتمعي بضرورة مكافحة الفساد.

- برنامج التمكين الاقتصادي بالوزارة، بالتعاون مع جمعية سيدات أعمال المستقبل بكفر الشيخ، ينتهي من إنشاء وتجهيز وتشغيل وحدات إنتاجية لصناعة الكليم اليدوي وتجفيف الأسماك بمركز مطوبس.

الأربعاء 12 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول تعاون بين برنامج " 2 كفاية" ومؤسسة "مصر بلا مرض" بهدف توفير خدمات الصحة الإنجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية.

- أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية يكثف اجتماعاته مع المشرفين ويثمن التنسيق مع السلطات السعودية في استلام الأماكن المخصصة للحجاج في عرفات ومنى.

- وزيرة التضامن تستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ويناقشان آليات دعم عمليات تقديم المساعدات الإغاثية لضيوف مصر من الفلسطينيين والسودانيين.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، وتناقش أهمية ربط البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في مد شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

- وتشارك مؤسسة بصيرة في احتفالها لتكريم الدكتور ماجد عثمان لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

الخميس 13 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ووفد رفيع المستوى من ستة وزراء بمقر الهلال الأحمر المصري، وغينيا تقدم دعما بإجمالي 500 ألف يورو لصالح قطاع غزة.

- التضامن الاجتماعى تعلن بدء تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لجبل عرفات ووزيرة التضامن الاجتماعي تطمئن تطئن على تسلم المخيمات وسلامة الحجاج وتوافر كافة الخدمات لهم.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتأهيل لبنات وأبناء مصر خريجي دور الرعاية، وتتابع الموقف الفعلي لتسليم الوحدات السكنية وتأثيثها.

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة يستكمل تدريباته التفاعلية الدامجة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاونالدولي على مسنتوى 11 محافظة ومشاركة متميزة لذوى الإعاقة.

- لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة تزور أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتشيد بجهود الصندوق مؤكدة أنه يُحدث نقلة نوعية فى مكافحة وعلاج الإدمان فى مصر.