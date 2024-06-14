الشوط الأول.. سيراميكا يُسقط الزمالك بهدف نظيف بدورى نايل

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك، المقام على استاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024)، بتقدم سيراميكا بهدف نظيف.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ27، من ضربة ركنية نفذها أحمد بلحاج من الطرف الأيسر على رأس أحمد رمضان بيكهام، الذي سدد كرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ23، يحرم القائم الأيسر الزمالك، من أول أهدافه، بعد تسديدة عمر جابر، عقب تمريرة رائعة من زميله عبدالله السعيد.

وفي الدقيقة الـ35، تمنع العارضة هدفًا مؤكدًا للزمالك، عقب رأسية أحمد سيد زيزو، من تمريرة عمر جابر.

وكادت الدقيقة الـ42، تشهد هدفًا ثانيًا لسيراميكا كليوباترا، عقب تصوبية قوية من أحمد قندوسي أمام منطقة الجزاء، حولها محمد صبحي لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ45+8، للمرة الثانية تحرم العارضة الزمالك، من هدف التعادل، عقب تصويبة قوية من مصطفى شلبي، داخل منطقة الجزاء.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

تشكيل الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد رفاعي، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبدالرحيم "إيشو"، وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.