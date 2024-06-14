الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعيدة بردود الأفعال.. ديانا كرزون تقدم هديتين للعرسان في العالم العربي

ديانا كرزون
ديانا كرزون

فاجأت النجمة الأردنية ديانا كرزون كل محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالأعراس تزامنًا مع حلول فصل الصيف وقبل عيد الأضحى المبارك بأيام قليلة.

وأهدت كرزون اغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي مؤكدةً انها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات أو الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.


وبعد أيام قليلة طرحت كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.

وبينت ديانا ان تقديمها لهذين العملين يؤكد اعتزازها الكبير بالتراث العربي المليء بالأعمال الرائعة التي تستحق ان تقدم بقوالب جديدة وتوزيع موسيقي مختلف يناسب أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.

وعبرت كرزون عن سعادتها الكبير بردود الأفعال التي تلقتها من جمهورها الواسع المنتشر في كل ارجاء الوطن العربي، علمًا بأن العملين شهدا مشاركات كبيرة جدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 
وتعرف ديانا بأنها واحدة من أميز من قدمن أغانٍ خاصة بالأعراس وكان منها "زفة فرحتنا الليلة، ولعانة، وغيرها.

ديانا كرزون الزفة زفة شبيك لبيك هب السعد كرزون يوتيوب العالم العربي

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