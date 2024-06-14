الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالمرج

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى المرج، وعلى الفور تمت  السيطرة عليه ونتجت عنه إصابة 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفي وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المرج، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنها إصابة 3 أشخاص بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الشقة ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حريق داخل شقة المرج المستشفى غرفة عمليات النجدة شقة سكنية فى المرج

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