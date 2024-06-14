إصابة 3 أشخاص فى حريق شقة سكنية بالمرج

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى المرج، وعلى الفور تمت السيطرة عليه ونتجت عنه إصابة 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفي وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المرج، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق ونتج عنها إصابة 3 أشخاص بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل الشقة ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.