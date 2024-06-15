يرصد موقع “الدستور” في تقريره لعشاق الأبراج والفلك، توقعات الأبراج لحياتك العاطفية والمالية اليوم السبت 15 يونيو 2024 من الناحية الصحية والعاطفية والهنية، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

توقعات الأبراج لحياتك العاطفية والمالية اليوم السبت 15 يونيو 2024

برج الحمل (21 مارس - 19 أبريل)

تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسيًا، وتكون قادرًا على استقطاب التأييد من أكبر المراجع، تبحث في بداية علاقة أو نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل أو تستعد لمشروع سرّي كبير يريحك مع الشريك على المدى المنظور.

برج الثور (20 أبريل - 21 مايو)

يوم واعد على الصعيد المهني، وبانتظارك تغييرات جذرية وترتيب بعض الأمور ووضع حد نهائي لها.

قد تهتم بشأن ما يزعج الشريك وتشتري له بعض الهدايا في محاولة منك للتخفيف عنه.

تابع جيدًا البرامج المهتمة بالشأن الصحي وحاول تنفيذ ما تعرضه من حلول للتخلص من بعض المشاكل الصحية.

برج الجوزاء (21 مايو - 20 يونيو)

حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

تصرّفات غير مبرّرة من الشريك بسبب ردات الفعل التي ظهرت أخيرًا منك، أما صحيًا عليك النهوض باكرًا وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل.

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

تحتاج السرطان إلى التركيز على صحته اليوم، قد تشعر بالتوتر أو الإرهاق، لذا حافظ على التوازن بين العمل والراحة. قد تحتاج أيضًا إلى الاسترخاء بعد يوم طويل.

برج الأسد (23 يوليو - 22 أغسطس)

أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، وهناك تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا، عليك بإختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم لمعالجة مشاكل الساق.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

قد تفتح لك مسارات مالية جديدة، اغتنم تلك الفرص، احترس من الانتقادات المحتملة في العمل.

ارتفاع ارباح الأعمال التجارية مع الشركاء، حافظ على رطوبة جسمك، وتناول طعامًا خفيفًا، وتجنب الوجبات الثقيلة.

مواليد برج الميزان من 23 سبتمبر – 22 أكتوبر

اليوم قد يكون مثيرًا للميزان من الناحية العاطفية، حيث قد تفتح لك الفرص للتواصل مع الشريك أو تحسين العلاقات القريبة. كن مفتونًا ومتفائلًا في التواصل.

مواليد برج العقرب من 23 أكتوبر – 21 نوفمبر

تعيش أوقاتًا مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصًا بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة.

عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات.

مواليد برج القوس من 22 نوفمبر – 21 ديسمبر

جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة، تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانبًا لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام، وأنت الرابح في ما تقوم به.

مواليد برج الجدي من 22 ديسمبر – 19 يناير

حاول إدخال أنشطة تغذي عقلك وجسمك، مثل اليوغا أو التأمل، حيث يمكن أن تعزز حيويتك بشكل كبير.

تميل إلى تطوير عملك أو موقعك على الإنترنت وتحديث جميع ملفاتك الشخصية، مما يُحدث تغييرًا إيجابيًا في مجال عملك، إنه يوم رائع للتعبير عن مشاعرك ورغباتك بوضوح للشريك، مما قد يعزز الرابطة بينكما.

مواليد برج الدلو من 20 يناير – 18 فبراير

تميل إلى المشاركة في ندوات ومؤتمرات وإلى تلبية الدعوات الاجتماعية. حان الوقت لتهتم بقدراتك الفكرية ولتغني ثقافتك ولتصقل مواهبك، ومن الناحية العاطفية تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيرًا،عليك ان تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن علاقتك بمن تحب.

مواليد برج الحوت من 19 فبراير – 20 مارس

يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك، وهناك أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه، تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة.