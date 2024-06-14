إيطاليا يبدأ حملة الدفاع عن لقب الـ«يورو» وإسبانيا يصطدم بكرواتيا فى «مجموعة الموت»

يصطدم منتخب إسبانيا بنظيره الكرواتى، فى السابعة مساء اليوم، على «الملعب الأوليمبى» فى العاصمة الألمانية برلين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو ٢٠٢٤».

انطلقت منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، الجمعة، وتستمر على الأراضى الألمانية حتى ١٤ يوليو المقبل، بمشاركة ٢٤ منتخبًا.

ويأمل الإسبان والكروات فى تحقيق نتيجة إيجابية، لوضع قدم فى الأدوار الإقصائية، والتأهل عن المجموعة التى سماها المتابعون «مجموعة الموت»، وتضم أيضًا حامل لقب النسخة الماضية إيطاليا، إضافة إلى منتخب ألبانيا.

ويعول لويس دى لا فوينتى، مدرب منتخب إسبانيا، على تشكيل مكون أغلبه من العناصر الشابة، بقيادة لامين يامال، جناح برشلونة، البالغ من العمر ١٦ عامًا فقط. أما منتخب كرواتيا فيطمح فى تحقيق أول لقب كبير فى تاريخه، بعد أن وصل إلى نهائى ونصف نهائى كأس العالم، بقيادة أسطورتهم لوكا مودريتش، الذى يخوض «اليورو» الأخيرة فى مسيرته.

وفى نفس المجموعة، يواجه إيطاليا نظيره ألبانيا، على ملعب «سيجنال إدونا بارك»، فى العاشرة مساءً. ويرغب حامل اللقب فى بدء مشواره بأفضل صورة ممكنة أمام الحلقة الأضعف نظريًا، خاصة مع إدراكه صعوبة التأهل إلى الدور الثانى، رغم أنه بطل النسخة السابقة.

وخسر المدرب لوتشيانو سباليتى، الذى تولى المسئولية فى سبتمبر الماضى بعد الاستقالة غير المتوقعة للمدرب الفائز بلقب «يورو ٢٠٢٠»، روبرتو مانشينى، الذى ذهب لتدريب السعودية، اثنين من المدافعين المهمين هما فرانشيسكو أتشيربى وجورجيو سكالفينى، بسبب الإصابة.

لكنه رغم ذلك تمكن من استعادة الفريق على الطريق الصحيح، وحافظ على سجله خاليًا من الأهداف فى المباراتين الوديتين أمام تركيا «التعادل ٠-٠» والبوسنة والهرسك «الفوز ١-٠»، ويأمل أن يتمكن منتخب إيطاليا من فعل الشىء نفسه فى ألمانيا، بعد أن تلقت شباكه هدفًا واحدًا فقط فى آخر ٦ مباريات بالبطولات الأوروبية خلال مرحلة المجموعات «خمسة انتصارات وهزيمة واحدة».

ويبدأ منتخب ألبانيا ثانى بطولة أوروبية كبرى له على الإطلاق، بعد أن احتل المركز الثالث فى دور المجموعات بنسخة ٢٠١٦، عندما تغلب على رومانيا، ثم خسر أمام سويسرا وفرنسا. وتأهل ألبانيا إلى هذه النسخة من البطولة بعد تصدره مجموعته المؤهلة، بالتغلب على التشيك وبولندا، وتحقيقه ٤ انتصارات مقابل ٣ تعادلات وخسارة واحدة، بقيادة المدرب البرازيلى سيلفينيو، لاعب برشلونة السابق.

أما فى المجموعة الأولى، فيواجه منتخب المجر نظيره سويسرا، فى لقاء منتظر على ملعب «راين إنرجى» بمدينة كولن الألمانية، فى الرابعة عصرًا.

الفريقان، المرجح أن يتنافسا مع ألمانيا، الدولة المضيفة لبطولة أمم أوروبا ٢٠٢٤، على المركزين الأول والثانى فى المجموعة الأولى، يفتتحان مشوارهما بمواجهة قد تكون حاسمة فى تحديد من سيتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وكان المجر واحدًا من آخر المنتخبات التى تأهلت إلى بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٠، لكنه وصل إلى بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٤ باعتباره الفائز غير المهزوم فى مجموعته المؤهلة «٥ فوز، ٣ تعادلات»، ضمن سلسلة من ١٤ مباراة دون هزيمة، بما فى ذلك المباريات الودية «فوز ٩، تعادل ٥»، قبل أن ينتهى هذا الشهر فقط بالهزيمة من جمهورية أيرلندا.

وستكون هذه أول بطولة أوروبية لسويسرا تحت قيادة المدرب مراد ياكين، بعد أن تأهل كوصيف للمجموعة التاسعة فى التصفيات، على الرغم من فشله فى الفوز بـ٦ من آخر ٧ مباريات، لكنه يظل منتخبًا مرشحًا للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.