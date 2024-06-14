الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية فى رفح.. ومقتل محتجزين اثنين بقصف إسرائيلى

كتائب القسام
كتائب القسام

أكد الصحفي الفلسطيني علاء أبو محسن، من مدينة رفح، وقوع اشتباكات قوية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد”، مساء اليوم الجمعة  إن قوات الجيش الإسرائيلي تقدمت داخل رفح من ناحية الحدود المصرية، ودارت الاشتباكات في مناطق الكراج الشرقي، ودوار العودة، والشابورة.

وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بإحراق عدد كبير من المنازل بمنطقة الكراج الشرقي.، موضحاً أن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال شهيدين من تحت الأنقاض في منطقة الحي السعودي غربي رفح.

وفي غرب رفح، وقعت اشتباكات قوية بين المقاومة وجيش الاحتلال، وقالت كتائب القسام إنها استهدفت عددا من الآليات الإسرائيلية بقذائف الياسين 105 وحيّدتها، كما تم انتشال شهيدين آخرين من المناطق الشرقية لرفح.

وأضاف: “هناك أكثر من 100 ألف فلسطيني في منطقة المواصي محاصرون ويناشدون الجهات الدولية بإمدادهم بالمساعدات الإغاثية والإنسانية”.

مقتل محتجزين

في تلك الأثناء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عبر تطبيق تليجرام إن اثنين من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قُتلا جراء غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح قبل بضعة أيام.

كانت القسام قد أعلنت يوم الأحد الماضي، أن 3 محتجزين، بينهم أمريكي قتلوا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم النصيرات لتحرير محتجزين آخرين، والتي أسفرت عن استشهاد 274 فلسطينيا.

وأظهر إحصاء حكومي إسرائيلي أن أكثر من ثلث المحتجزين المتبقين في قطاع غزة لقوا حتفهم، وذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعزيز جهود استعادة المحتجزين بموجب مقترح لإنهاء الحرب الإسرائيلية العدوانية.

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