الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم تخطف الأنظار على مسرح 23 يوليو بالمحلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، توافد لفيف من أهالي الغربية، لمتابعة الفعاليات الثقافية والفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الليلة بعزف للنشيد الوطني، فيما أقيمت ندوة بعنوان "البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030"، أدار الندوة الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق، وبمشاركة د. كمال القدح، الباحث بوزارة العدل، والشاعر محمد الدش، والمخرج هشام القاضي، أكدوا خلالها أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والفرص، وتعمل على توفير الموارد في ربوع مصر كافة.

كما شهدت الليلة عرضا فنيا قدمته فرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم، بقيادة الفنان خالد قنيدة، وذلك في إطار عرض إنجازات وزارة الثقافة في مجال الدمج والتمكين، حيث قدمت الفرقة فاصلا منوعا من الاستعراضات والرقصات الفلكلورية، منها "فرح بلدي، فرح إسكندراني، الصداقة، التنورة"، كما قدمت الفرقة فقرة مخصصة لشهداء مصر.  

جدير بالذكر أن فعاليات الليلة قد نفذت بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة، والإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، التابعتين للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030 عرض القلوب البيضاء

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