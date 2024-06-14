الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتقنيات الذكاء الاصطناعى.. "لطيفة" تستعد لطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"

لطيفة
لطيفة

كشفت المطربة لطيفة، عن أن ألبومها الجديد يحتوي على 10 أغانٍ، بعضها تمت الاستعانة فيه بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "ON SET" والمٌذاع على فضائية "ON"، أن ألبومها الجديد والذي يحمل عنوان "مفيش ممنوع" استعانت ببرامج الـAi لاستخدامها فى تصوير أربع أغنيات وهي: مفيش ممنوع وبتقول جرحتك و100 كداب ويا ليالي.

وأشارت إلى أنها اختارت المخرج وليد ناصيف لتصوير 4 أغانٍ، لأنه أكثر مخرج دارس برامج الـAi، واستطاع تقديمها فى الكليبات بشكل مختلف وجديد.

وقالت إنها قررت طرح الألبوم كاملًا، وليس بطريقة السينجل، وصورت كافة الأغاني بطريقة الفيديو كليب والفيديو ريلكس.

لطيفة ON Set المغنية لطيفة مفيش ممنوع

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