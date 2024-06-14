الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فاركو يدرك هدف التعادل أمام الأهلى فى الدورى

فاركو
فاركو

أدرك فريق فاركو، التعادل أمام الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بين الفريقين في الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

جاء الهدف في الدقيقة 35 عن طريق جابر كامل بعد تمريرة من شكري نجيب قبل أن ينفرد ويسدد الكرة لترتطم بقدم عمر كمال عبدالواحد وتسكن الشباك.

الأهلي بدأ المباراة بضغط وسيطرة، لكن دون أي خطورة على مرمى فاركو.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من حسين الشحات إلى كريم فؤاد المنطلق من جهة اليسار ولكن طالت الكرة على الأخير ومرت لركلة مرمى.

كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليسار قابلها رضا سليم برأسية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعد دفاع فاركو الكرة عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 25 عرضية قوية من عمر كمال لاعب الأهلي من يمين منطقة الجزاء قابلها أنتوني موديست بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

طالب أنتوني موديست باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من جانب مدافع فاركو.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وتمكن إمام عاشور من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا في الدقيقة 30.

فاركو نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق جابر كامل لكن حكم الراية أشار لوجود تسلل قبل أن يحتسب الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو.

الاهلى فاركو جابر كامل مباراة الأهلي وفاركو دوري نايل

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