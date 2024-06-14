بيكهام يمنح سيراميكا كليوباترا التقدم على حساب الزمالك

نجح أحمد رمضان بيكهام، في تسجيل أول أهداف سيراميكا كليوباترا، في مرمى الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل (نسخة 2023 /2024).

جاء الهدف في الدقيقة الـ27، من ضربة ركنية نفذها أحمد بلحاج من الطرف الأيسر على رأس أحمد رمضان الذي سدد كرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ23، يحرم القائم الأيسر الزمالك، من أول أهدافه، بعد تسديدة عمر جابر، عقب تمريرة رائعة من زميله عبدالله السعيد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد رفاعي، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبدالله "نيمار"، وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبدالرحيم "إيشو"، وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.