غرفة عمليات لتأمين وقوف وانتقال الحجاج من جبل عرفات

يحتشد نحو مليونى حاج على صعيد عرفات، اليوم، لأداء ركن الحج الأعظم حتى غروب الشمس، بأشواق ودموع وآمال وتلبية وتسبيح وتكبيرات.

وقال ناصر تركى، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحى، إن لجنته، وكذلك لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، على تواصل مستمر مع مراكز الخدمة الميدانية بالسعودية لضمان تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة.

وأضاف «تركى»: «جرى وضع خطة طوارئ مشتركة للتدخل والحل الفورى للمشاكل سعيًا لنجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر، وجرى التواصل مع جميع رؤساء مراكز الخدمة الميدانية للحجيج بمختلف المستويات، خاصة الحج البرى والاقتصادى؛ لمناقشة كل تفاصيل التصعيد والنفرة والخدمات بالمخيمات».

من جهته، قال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن هناك خطة محكمة لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات، تشمل جميع تحركاتهم كذلك ما بين المشاعر المقدسة بعد أداء الركن الأعظم للحج، موضحًا أن تلك الخطة جرى وضعها بالتنسيق بين الغرفة وشركة «رحلات ومنافع» السعودية، وتتضمن عدة بنود مهمة سيؤدى تنفيذها إلى حفظ حقوق الحجاج وعدم مزاحمتهم من أى حجاج غير نظاميين.

وحول أهم تلك البنود، قال «إبراهيم»: «هناك باركود تعريفى على أبواب الحافلات المخصصة لتصعيد حجاج السياحة، وكشوف بأسماء الحجاج بكل حافلة، وسنمنع صعود أى شخص لا يحمل بطاقة التعريف الإلكترونية ومع عدم وجود اسمه بكشوف الحافلة، وتنظيم دخول الحافلات من خلال الباركود التعريفى».

وذكر مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس بعثة الحج الرسمية، أن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة بدأت فى تفعيل نظام متابعة خطوط سير الحافلات أثناء تصعيدها حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات، مرورًا بالنفرة إلى المزدلفة، وصولًا إلى مخيماتهم بمشعر منى؛ وذلك من خلال أجهزة تحديد المواقع الجغرافية «جى بى إس»، لضمان التزام سائقى الحافلات بخطوط السير من جانب، وإرشادهم فى حالة خروجهم عن حدود السير المقررة من جانب آخر.

ولفت إلى أنه جرى اختيار سائقى تلك الحافلات من العمالة الدائمة بالمملكة العربية السعودية، وليست الموسمية، ما يضمن إلمامهم بالطرق وخطوط السير.

وأضاف أن غرفة العمليات جهزت عددًا من الحافلات الاحتياطية للدفع بها بشكل فورى فى حالة حدوث أعطال بأى حافلة فى أثناء عملية التصعيد، مناشدًا الحجاج الالتزام بمخيماتهم فى مشعر عرفات حتى لا يضلوا الطريق، بالإضافة إلى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

وقال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، إن حج بيت الله الحرام، مَنسك عظيم، فيه تتلاشى النزاعات، وتذوب الخلافات، وتتهاوَى النعرات، وتتجه النفوس إلى رب الأرض والسماوات، لا مجال فيه للتّباهى بالألوان والأجناس، ولا فضل فيه لأحدٍ من الناس على الناس إلا بالتقوى، خيرُ لباس.

ولفت إلى حديث نبوى نقله أبوهريرة: «إنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّـيّةَ الْجَاهِلِيّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِىٌ، وَفَاجِرٌ شَقِىٌ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ» أخرجهُ الإمامُ أحمدُ فى مسندهِ وأبوداودَ فى سننِهِ. والعُبِّـيّةُ: الكِبْرُ والفَخْرُ.