الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إمام عاشور يمنح الأهلى هدف التقدم أمام فاركو

إمام عاشور
إمام عاشور

منح إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، هدف التقدم لصالح المارد الأحمر أمام فاركو في الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

وسجل إمام عاشور هدف التقدم لصالح الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 30 من بداية المباراة.

الأهلي بدأ المباراة بضغط وسيطرة لكن دون أي خطورة على مرمى فاركو.

في الدقيقة التاسعة، تمريرة من حسين الشحات إلى كريم فؤاد المنطلق من جهة اليسار، ولكن طالت الكرة على الأخير ومرت لركلة مرمى.

كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليسار قابلها رضا سليم برأسية من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع فاركو ومرت لركلة ركنية.

نفذت الركلة الركنية بعرضية من رضا سليم إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعد دفاع فاركو الكرة عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 25 عرضية قوية من عمر كمال لاعب الأهلي من يمين منطقة الجزاء قابلها أنتوني موديست بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

طالب أنتوني موديست باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من جانب مدافع فاركو.

وبعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وتمكن إمام عاشور من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح بعدما سدد الكرة أرضية زاحفة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا في الدقيقة 30.

هدف إمام عاشور الاهلى فاركو دوري نايل مباراة الأهلي وفاركو

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