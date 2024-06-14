ارتكازات أمنية وقوات تدخل سريع وشرطة نسائية لتأمين الاحتفالات

رفعت كل قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية درجة الاستعداد القصوى، وبدأت فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، ومكافحة الجريمة بأشكالها وصورها كافة، وحماية وتأمين احتفالات المواطنين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن إجراءات وخطط «الداخلية» نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلًا عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية، وتكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة، ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال، والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق.

وأوضح مصدر أمنى أنه «سيتم تكثيف الانتشار الأمنى فى الشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة والمتنزهات ودور السينما والمراسى النيلية، مع نشر الأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، والدفع بعناصر الشرطة النسائية فى ميادين وسط القاهرة الكبرى والمحافظات، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية».

وأضاف المصدر: «سيتم كذلك تكثيف الوجود الأمنى بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية فى الدولة، والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأى محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد».

وواصل: «الخطة تعتمد أيضًا على تكثيف الرقابة على الأسواق، وشن الحملات التموينية باستمرار، لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجارى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد».

ونبه إلى مراعاة خطة التأمين قضاء شريحة من المواطنين عطلة العيد فى المحافظات الساحلية، أو بمحافظاتهم الأصلية، لذا تتضمن تكثيف الخدمات المرورية على كل المحاور والطرق السريعة والرئيسية، ونشر سيارات الإغاثة العاجلة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة مرتادى الطرق، بالإضافة إلى استمرار تفعيل غرف العمليات، للتعامل مع أى طارئ خلال الـ٢٤ ساعة.

وبحسب المصدر الأمنى، وجه وزير الداخلية بضرورة الوجود الأمنى الميدانى الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى، وتكثيف المرور على الخدمات الأمنية، وتأكيد ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

ووجه وزير الداخلية كذلك بأهمية مراعاة البُعد الإنسانى عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، خاصة فى المواقف الطارئة.