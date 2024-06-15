"الرى": مناوبات لتطهير الجسور وتوفير الاحتياجات المائية لزراعات الأرز

رفعت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والرى، درجة الاستعداد القصوى خلال فترة إجازة العيد، لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف الزراعات، منها الأرز، خاصة أن هذا موسم يشهد أقصى الاحتياجات المائية فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

من جهته، قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إن إجازة العيد الحالية تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، التى تتطلب زيادة فى الطلب على المياه؛ من أجل الزراعات الصيفية، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام، ليكون فى نفس توقيت زراعة الأرز، وفى ظل موجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام.

وبين أن ذلك الموسم يتطلب بذل المزيد من الجهود، واستمرار المتابعة من جميع العاملين فى مختلف المحافظات، لضمان استيفاء جميع المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

وأضاف أن فترة أقصى الاحتياجات سبقها شهور من الإعداد الكثيف؛ لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع هذه الفترة، من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لنحو ٣٣ ألف كيلومتر من الترع ونحو ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمى المياه؛ للتأكد من تطهير المزارعين المساقى الخصوصية، مع متابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.

ووجه الدكتور سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، لضمان حسن سير العمل بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة أجهزة الوزارة المعنية لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف، ومتابعة الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أى طوارئ.

كما شدد على استمرار المتابعة على مدار الساعة، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، تنفيذ خطة طوارئ لتوفير جميع الاحتياجات المائية الخاصة لجميع زمامات الأراضى الزراعية، ومنع أى ازدحامات فى المجارى المائية وحل أى مشكلات تواجه المنتفعين خلال فترة إجازة العيد.

وبين أنه تتم متابعة توفير المياه طوال ٢٤ ساعة يوميًا من غرف عمليات مركزية وأخرى بالمحافظات المختلفة، فى ظل زيادة معدلات درجات الحرارة، وزراعة محصول الأرز فى فترة أقصى الاحتياجات حاليًا، لافتًا إلى متابعة مناسيب المياه بجميع الترع ومواجهة أى زراعات مخالفة أو تعديات على المجارى المائية، وأيضًا مواجهة أى تعديات على القطاع المائى وإزالتها فورًا على نفقة المتعدين.