عيدكم فرحة.. شواطئ وحدائق المحافظات جاهزة لاستقبال المواطنين

أتمت الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة فى مختلف محافظات الجمهورية استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بدءًا من غد الأحد الموافق أول أيام العيد.

وحرصت الأجهزة التنفيذية فى المحافظات على التنسيق فيما بينها على أكمل وجه، لتوفير وتقديم الاحتياجات اللازمة لزائرى الحدائق والشواطئ خلال إجازة العيد، مع تشكيل غرف عمليات للمتابعة أولًا بأول.

وانتهت محافظة الإسكندرية من تجهيز حدائقها العامة لاستقبال المواطنين، على رأسها حدائق: الحيوان و«أنطونيادس» والمنتزه الملكية، إلى جانب عدد كبير من الشواطئ فى عروس البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن توزيع كل مفتشى الإدارة على طول الشريط الساحلى بقطاعيه الشرقى والغربى؛ من أجل توفير احتياجات المصطافين، وإحكام السيطرة والرقابة على عمال الشواطئ، ومنع أى أعمال بلطجة وفرض إتاوات، واتخاذ كل الإجراءات الفورية فى حالة حدوث أى مخالفة.

وجرى بالتزامن تشكيل غرفة عمليات من باقى موظفى إدارة السياحة والمصايف لاستقبال كل الشكاوى من رواد الشواطئ، سواء على الصفحة الرسمية للإدارة على «فيسبوك»، أو على كل وسائل التواصل الاجتماعى، ثم إبلاغ المفتش المختص بمكان حدوثها للعمل على حلها فورًا.

وتعهدت «مصايف الإسكندرية» بالإعلان عن نسب الإشغال على الشواطئ كل ساعتين، لتحديد الشواطئ التى وصلت نسب إشغالها إلى ١٠٠٪، وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التى لم تكتمل نسب إشغالها بعد، مع تفعيل نظام الحجز الإلكترونى للشواطئ.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، إن كل شواطئ الإسكندرية مفتوحة للجمهور، باستثناء الشواطئ التى تشهد مشروع توسعة الكورنيش، مشيرًا إلى أن عدد الشواطئ المفتوحة شرقًا وغربًا وصل إلى ٥٢ شاطئًا، بالإضافة إلى ٣ مناطق فى شاطئ «النخيل».

أما الدكتورة أمينة فتحى، مدير حديقة الحيوان فى الإسكندرية، فقالت إنه تم رفع حالة الطوارئ فى الحديقة، استعدادًا لاستقبال الزائرين من مدينة الإسكندرية وضيوفها من المحافظات الأخرى، خلال إجازة عيد الأضحى، خاصة أن الحديقة تشهد إقبالًا كبيرًا فى الأعياد.

وأضافت «د. أمينة»: «خلال أيام العيد تتوقف الإجازات لجميع العاملين والموظفين والأطباء، لمتابعة الحيوانات والاهتمام بها، وتسهيل استمتاع الزائرين بمشاهدتها، وتنظيف مساحتها الشاسعة، خاصة مع استقبال الآلاف من الزائرين بها يوميًا».

الأمر نفسه فى الإسماعيلية، التى تستقبل الآلاف من المواطنين خلال فترة الأعياد، للاستمتاع بشواطئها فى بحيرة التمساح أو البحيرات المرة، إلى جانب الحدائق والمتنزهات الشاسعة.

وأتمت الإسماعيلية أعمال تجديد شواطئها، وإصلاح ألعاب الأطفال الموجودة داخل الأندية المطلة على الشواطئ، فضلًا عن توفير منقذين فى كل شاطئ، لمنع غرق أى شخص.

وقال أشرف سويلم، مدير إدارة السياحة بالإسماعيلية، إن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال زوارها فى عيد الأضحى، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير الشواطئ والمتنزهات، فى ظل استقبال أكثر من ٢٠٠ ألف شخص خلال فترة العيد، أغلبهم من القاهرة والشرقية والقليوبية، نظرًا لوجودها وسط محافظات القناة، وقربها من جميع محافظات القاهرة.

وكشف ماجد محروس، مدير «شاطئ ومنتجع ١ التعاون» بمحافظة الإسماعيلية، عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة وتجديد المنتجع، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الأندية والشواطئ، من أجل تنشيط حركة السياحة الداخلية، واستقبال المصطافين فى عيد الأضحى.

وأضاف «محروس»: «تم تزويد الشاطئ وفرشه بالرمال الصفراء الجديدة أكثر من مرة، إلى جانب تسويتها بشكل صحيح، ما أظهر الشاطئ فى أفضل صورة، إلى جانب تجديد وتجهيز البرجولات، وتطوير الشماسى والكراسى، وإجراء أعمال التجميل من أول بوابة الدخول، مرورًا بالممرات».

وواصل: «جرى كذلك تجديد مياه الشواطئ عبر التخلص من جميع الشوائب بها، ووضع علامات وفرد حبال الأمان على طول هذه المياه، بالتزامن مع إجراء جميع أعمال الصيانة والتطوير، من سباكة ونجارة وكهرباء ودهان».

وأكمل: «انتهينا كذلك من تجديد منظومة الكهرباء والإنارة، بما فيها الكشافات ومصادر الإنارة الملونة التى تضىء ليلًا وتعطى شكلًا جماليًا يضفى على المكان بهجة وجمالًا، من خلال تركيب الأسلاك الليد الملونة على النخل والأشجار والأعمدة».

وتابع: «كما تم تجديد وتشغيل النافورة المشهورة فى المنتجع تجديدًا شاملًا، مع رفع كفاءة وتطوير الشاليهات، وتزويدها بالمفروشات والأجهزة ومصادر الإضاءة، لتصبح جميعها الآن جديدة، وهى مفتوحة حاليًا للإقامة واستقبال المصطافين».

وفى محافظة دمياط، قال وليد الشهاوى، رئيس مدينة رأس البر، إنه تم تجهيز الشواطئ وتمهيد رمالها، وتوفير لنشات تدخل وإنقاذ بها، إلى جانب أعداد كبيرة من رجال الإنقاذ البحرى، على طول وامتداد شواطئ المدينة، علاوة على وضع خيام مخصصة للأطفال التائهين.

وأكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جاهزية شواطئ المدينة لاستقبال الزوار خلال فترة عيد الأضحى، سواء الشواطئ العادية أو الخاصة «لابلاج»، وكذلك شاطئ «قادرون باختلاف».

وأضاف «خلف الله»: «جرى تجهيز الشاطئ العام الممتد بطول ٩ كيلومترات، وإقامة ٢٥ برج إنقاذ فى كل هذه المسافة، مع تخصيص ٤٠ منقذًا فى مختلف شواطئ المدينة».

وأكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، جاهزية جميع الشواطئ العامة فى المدينة لاستقبال المواطنين والزوار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن موسم الصيف السياحى بدأ فى مطروح منذ أول يونيو الجارى.

وأوضح «جاب الله» أن مرسى مطروح تضم ١٥ شاطئًا، إلى جانب المزارات السياحية الشهيرة مثل مزار كليوباترا، وشاطئ عجيبة، وشاطئ الغرام، ومتحف روميل، مؤكدًا تجهيز الشواطئ بكل احتياجاتها، ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، وتركيب أعمدة الإنارة على طول الكورنيش.

وأضاف: «تم وضع العلامات الإرشادية فى عدد من الشواطئ العامة، ولوحات أخرى تضم تعليمات السباحة، وبيانات مديرى الشواطئ للتواصل فى حالة وجود شكاوى، وحلها على الفور».

وواصل: «جرى كذلك تشكيل لجان للمرور على الشواطئ العامة، ومتابعة حالة النظافة، ومدى التزام أصحاب التراخيص بالتسعيرة الموحدة للشمسية و٤ كراسى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين»، مشيرًا إلى أن سعر الشمسية و٤ كراسى يبلغ ١٥٠ جنيهًا.

واختتم رئيس مدينة مرسى مطروح بالإشارة إلى أن مدينة مرسى مطروح تشهد إقبالًا من المصطافين منذ بدء موسم الصيف السياحى قبل أيام، خاصة من خلال رحلات «اليوم الواحد».