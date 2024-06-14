الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الأضحى

الدكتور طارق سعدة
الدكتور طارق سعدة

هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري وشعوب العالم أجمع بالخير والسلام.

وقال نقيب الإعلاميين: "إذ نستقبل هذه الأيام المباركة بمزيد من القوة والعزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن تحت قيادتكم الحكيمة".

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ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير للأمتين العربية والإسلامية، وأن تنعم بلدنا مصر الحبيبة الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والتنمية.

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين مجلس الشيوخ السيسي الشعب المصري

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