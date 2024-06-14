لطيفة تكشف عن أنجح أغانيها وتوجه رسالة لـ عمر خيرت

قالت المطرية لطيفة، إن أنجح وأفضل أعمالها الغنائية هي "يبقي أنت أكيد المصري"، والتي لحنها الفنان عمر خيرت، قائلة:" أحلى ما غنيت في حياتي".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "ON SET" والمذاع على فضائية "ON"، أن كلمات الأغنية مميزة، وأثرت في شعور كل من سمعها، بالإضافة إلى ألحان الفنان عمر خيرت، والذي أضاف لها سحرًا خاصًا.

ونوهت بأن تجربة التمثيل مع المخرج يوسف شاهين، من التجارب المميزة، مؤكدة أنها سترجع للسينما مرة أخرى إذا تم عرض عليها عمل جيد يفيد الجمهور.

وتمنت أن يكون هناك تعاون في القريب العاجل مع الملحن عمر خيرت، مؤكدًة أنها طلبت منه أكثر من مرة إنتاج المزيد من الأعمال الفنية، قائلة: "معندناش 2 عمر خيرت في الوطن العربي".