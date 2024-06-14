الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطيفة تكشف عن أنجح أغانيها وتوجه رسالة لـ عمر خيرت

لطيفة
لطيفة

قالت المطرية لطيفة، إن أنجح وأفضل أعمالها الغنائية هي "يبقي أنت أكيد المصري"، والتي لحنها الفنان عمر خيرت، قائلة:" أحلى ما غنيت في حياتي".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "ON SET" والمذاع على فضائية "ON"، أن كلمات الأغنية مميزة، وأثرت في شعور كل من سمعها، بالإضافة إلى ألحان الفنان عمر خيرت، والذي أضاف لها سحرًا خاصًا.

ونوهت بأن تجربة التمثيل مع المخرج يوسف شاهين، من التجارب المميزة، مؤكدة أنها سترجع للسينما مرة أخرى إذا تم عرض عليها عمل جيد يفيد الجمهور.

وتمنت أن يكون هناك تعاون في القريب العاجل مع الملحن عمر خيرت، مؤكدًة أنها طلبت منه أكثر من مرة إنتاج المزيد من الأعمال الفنية، قائلة: "معندناش 2 عمر خيرت في الوطن العربي".

لطيفة عمر خيرت ON Set المغنية لطيفة

مواد متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مخيم الأمعرى بالضفة الغربية

مراسل "إكسترا نيوز" يرصد آخر التطورات بقطاع غزة من أمام معبر رفح

التحالف الوطنى ينظم ندوة ضمن مبادرة "ازرع" بإحدى قرى أسيوط (فيديو)

"إكسترا نيوز" تُبرز وثائقى "أيام الله الحج"

أيام الله الحج.. كسوة الكعبة المشرفة ما بين التاريخ والاحتفالية (فيديو)

"أيام الله.. الحج".. لقطات نادرة للمناسك اعتمد عليها فيلم "القاهرة الإخبارية" التسجيلى

"Dmc" توضح سنن يوم التروية للحجاج (فيديو)

نشرة "dmc": وزارة الرى ترفع درجة الاستعداد بالمحافظات خلال إجازة العيد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

جماهير الأهلى تغادر مدرجات ستاد برج العرب

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان