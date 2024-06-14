الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن فاتورة المياه

فاتورة المياه
فاتورة المياه

يبحث العديد من المواطنين، خلال الفترة الحالية عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه، حيث أطلقت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم ورقم العداد، لجميع محافظات الجمهورية، حتى يتمكن المواطنين من معرفة استهلاكهم من المياه.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم

- الدخول على الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب من خلال هذا الرابط 
- قم بتحديد المنطقة الخاصة بك.
- إدخال اسم المشترك المدون على الفاتورة.
- تعبئة كافة البيانات، من رقم الفرع، والمجموعة، ورقم الحساب.
- ثم النقر على بحث، بعدها ستظهر لك الفاتورة.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مايو 2024

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

- الدخول على رابط موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من هذا الرابط

- اختيار أيقونة “احسب فاتورتك”.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة، من المحافظة، ونوع النشاط، وقراءات العداد، وعدد الوحدات، ثم النقر على عرض الفاتورة.

- بعدها ستظهر الفاتورة، وبها كافة التفاصيل عن استهلاك المياه، والوحدة، وسعر المتر، وإجمالي الاستهلاك.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه عبر تطبيق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

- تنزيل تطبيق HCWW-125 التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

- قم بفتح التطبيق بعد انتهاء عملية التنزيل، وقم بالتسجيل عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، واختيار المحافظة التي تنتمي إليها.

- ثم النقر على الطلب.

- ومن ثم يمكن تحديد قيمة الفاتورة بكل سهولة.
 

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خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر مايو 2024

كما يتيح لك التطبيق التواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في حالة وجود شكاوي أو مقترحات، وأيضا سداد فاتورة المياه، حيث يتم إنشاء حساب، يقوم المستخدم باختيار الشركة التي ينتمي إليها، ثم كتابة رقم الدفع الإلكتروني للفاتورة، ويتم عرض الفواتير المطلوب سدادها.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2024

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