توفير المتنزهات والمتنفس للسكان.. مسطحات خضراء بجميع المدن الجديدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة انتظام أعمال الرى والصيانة بجميع المزروعات والمسطحات الخضراء والأشجار بالمدن الجديدة، حفاظًا على الثروة الزراعية بها، وتوفير المتنزهات والمتنفس لسكان المدن الجديدة والمترددين عليها، لا سيما فى فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وقال «الجزار»، فى بيان، أمس، إن كل المدن الجديدة تتمتع بمسطحات خضراء بمساحات كبيرة، ما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويزيد حصة الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة، فهناك حدائق بجميع المدن الجديدة، كما أن كل المدن الجديدة التى تتمتع بإطلالة بحرية أو نيلية يتم تنفيذ ممشى أخضر بها؛ ليكون متنزهًا ومتنفسًا لسكانها، وسكان الإقليم الذى تقع فيه.

مدينة دمياط الجديدة

قطاع الزراعـة بالمدينة شهد زراعة أكثر من مليون متر مربع مناطق خضراء، بالإضافة إلى الحديقة المركزية بوسط المدينة على مساحة ٥٥ فدانًا، وحديقة عامة بمنطقة الساحل بمساحة ٧.٥ فدان، وأخرى بمركز الحى الرابع بمساحة ٣ أفدنة، بجانب استمرار أعمال الصيانة الدورية لجميع المناطق الخضراء بالمدينة.

تم رفع كفاءة وزراعة مدخل الميناء، وكذلك المدخل الغربى الساحلى، كما تم الانتهاء من عملية زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمواقع سكن مصر بمساحة ٣٩٧١٤م٢.

تم الانتهاء من عملية زراعة وتشجير المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمشروع جنة بمنطقة ٥٩ عمارة بالمجاورة ٣٣، ومنطقة ٢٨ عمارة بالمجاورة ٣٤ بالحى السادس. وجارٍ تنفيذ أعمال توريد وزراعة أشجار المحاور الرئيسية الداخلية بتكلفة إجمالية ١٣ مليون جنيه، وأعمال توريد وزراعة أشجار بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة ٤ ملايين جنيه.

مدينة الشروق

تم تنفيذ حملات صيانة إضافية لرعاية المسطحات الخضراء بمختلف الأحياء والمناطق، حيث تشمل الأعمال قص النجيل وتقليم الشجيرات. تكثيف زراعة شتلات الورد على حدود المسطحات وإزالة الغرائب العشوائية وتحريك وتهوية التربة للحصول على أفضل النتائج، وذلك لمساحة إجمالية من أعمال الزراعة والتجميل تبلغ ٨٥٠ فدانًا بها حدائق مفتوحة للتنزه وجزر وميادين.

مدينة العاشر من رمضان

مساحة المتنزهات العامة بالمدينة بلغت حوالى ٥١.٨٣ فدان، منها حديقة الكفراوى، والمسطحات الخضراء بمساحة ١١٠٣.٠٢ فدان، بجانب ٦٤١٠ أفدنة أحواش زراعية وأشجار مثمرة ومحاصيل بمنطقة الحزام الأخضر.

مدينة أسوان الجديدة

إجمالى المسطحات الخضراء بلغ مساحة ١٨٧٦٤١ مترًا مربعًا، وإجمالى الأشجار ٨١٣٩، والنخيل ٢٧٦٩ نخلة، والشجيرات بمساحة ١٠٦٥٩ مترًا مربعًا.

تمت زراعة ١٢٨٢٦٦مترًا مربعًا من الزهور ومغطيات التربة، بجانب تنفيذ عدد ٤ حدائق بالمدينة.

مدينة السويس

توجد بالمدينة مسطحات خضراء بما عليها من أشجار بمساحة ٢٣٫٥ فدان.

توجد أشجار طرق وجزر بعدد ٩٥٠ شجرة، بالإضافة إلى تنفيذ سياج شجرى من أشجار الكينو كاربس بطول ٤ كم.

12000

شجرة مثمرة تمت زراعتها ضمن مبادرة الرئيس «اتحضر للأخضر» تم توزيعها على المدارس والجامعات والأندية بمدينة السادات

مدينة العبور

مساحة المسطحات الخضراء المفتوحة بالمدينة بلغت حوالى ١١٠٠.٥ فدان، كما بلغ عدد الأشجار ٥٤٩٧٧ شجرة، ويتم تنفيذ أعمال الصيانة بصفة دورية.

مدينة 6 أكتوبر

تنفيذ ممشى جمال عبدالناصر أمام المنطقة السياحية الشمالية الأولى والثانية، والذى يتميز بالبرجولات والأشجار الخيمية المزهرة والزهور، والمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة. زراعة ٢٧٠٠ شجرة مثمرة بالتعاون مع المجتمع المدنى، بالقطاعين الشمالى والشرقى.

سوهاج الجديدة

مساحة المسطحات الخضراء بلغت حوالى ١٢٥ فدانًا، بجانب تنفيذ ٣ حدائق مفتوحة بمساحة ١١ فدانًا، وحديقتين مغلقتين بمساحة ١٧ فدانًا، وزراعة ٢٦ ألف شجرة.

وجارٍ تنفيذ وطرح أعمال زراعة ومسطحات خضراء ومغطيات تربة بمساحة إجمالية حوالى ٨٨ فدانًا، وسياج شجرى بطول ١١كم.

قنا الجديدة

المساحات الخضراء بمدينة قنا حوالى ٤٧ فدانًا، وعدد الأشجار بها حوالى ٥٤٦٩ شجرة، والتجمع العمرانى غرب قنا به ٨٤٠٠ متر مربع مسطحات خضراء، و١١٥٥ شجرة.

مدينة الشيخ زايد

مساحة المسطحات الخضراء بالمدينة «طرق رئيسية داخل الأحياء» بلغت حوالى ٣٩٨٨ فدانًا، وهذه المساحة تشمل المناطق المزروعة داخل الكومباوندات بالمدينة، بجانب زراعة حوالى ٢٨ ألف نخلة وشجرة.

مدينة العبور الجديدة

الأشجار المتنوعة تبلغ حوالى ١٣ ألف شجرة، بجانب زراعة عدد ٨٣٥ من النخيل البلدى، وتقدر المسطحات الخضراء بمساحة ٧٣٢٠٠٠ م٢.

مدينة بنى سويف الجديدة

تمت زراعة مساحة ١٠١.٤٢ فدان بمسطحات خضراء، و٩٠٠ فدان غابات شجرية، وحدائق عامة، وأشجار ونخيل طرق بعدد ٨٠٥٠ شجرة ونخلة.

مدينة حدائق العاصمة

بلغت أعمال التشجير ١٠ آلاف شجرة متنوعة، بجانب مساحة ٥٥٠ ألف متر مربع تقريبًا من المسطحات الخضراء، لا سيما بمواقع المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

مدينة حدائق أكتوبر

يوجد فى الطرق والمحاور الرئيسية ٤٤٠٠٠ شجرة، و١٨٩٧٨ مساحات مفتوحة، و٨٠٠ شجرة بمناطق الخدمات بإجمالى ٦٣٧٧٨ شجرة، بإجمالى مساحة ٤١٦٤٨٤.٧٣ متر مربع مسطحات.