الثانوية العامة 2024.. ملحوظات مهمة قبل امتحان اللغة العربية تضمن لك الدرجة النهائية

أيام قليلة جدا تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، حيث تبدأ بمادة اللغة العربية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وقد كشف طارق العناني معلم لغة عربية عن بعض الملحوظات المهمة لطلاب الثانوية العامة 2024 وترصدها الدستور خلال السطور المقبلة.

إعراب التمييز

ما يعرب تمييزًا:

الاسم النكرة بعد [ازداد ـ زاد ـ قلَّ ـ خف - اشتعل ـ اشتد ـ امتلأ ـ فاض ـ الفعل المحول إلى فَعُل ككبر]

مثل: ازداد الطالبُ إصرارًا ـ زادت مصرُ سكانًا ـ قلت البلدةُ عددًا ـ واشتعل الرأسُ شيبًا - كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ"

️ الاسم النكرة بعد [نعم ـ بئس ـ حبذا ـ لا حبذا ]

مثل:

نعم رجلًا المدافعُ عن الحق ـ بئس شابًا المستهترُ ـ حبذا الكتابُ صديقًا ـ لا حبذا الكذبُ خلقًا.

الاسم النكرة بعد [أفعل التفضيل] ومنه خير وشر.

مثل: أنا أقوَى منكَ حجةً وأكثرُ منكَ خبرةً وأعلى منكَ مكانةً.

️ الاسم النكرة بعد [كم الاستفهامية ـ كم الخبرية ـ الكيل ـ الوزن ـ المساحة] مثل:

كم طالبًا في الفصلِ ؟

اشتريْتُ جرامًا ذهبًا.

️ الاسم النكرة بعد [الاسم المنسوب] مثل: أنا عربيٌّ أصلًا.

️ الاسم النكرة بعد [لاسيما]

مثل: أحب الفاكهةَ لا سيما عنبًا.

️الاسم النكرة بعد [أسلوب التعجب] مثل:

- ما أحسنَ مُحمدًا نبيًّا !

- أكرم بعَلِيٍّ خُلقًا !

️ الاسم بعد العدد من [10:3] يعرب = تمييزًا مجرورًا بالإضافة أو مضافا إليه

مثل: له ثلاثة أولادٍ،

وبعد العدد من [11: 99] يعرب= تمييزًا منصوبًا

مثل:معي عشرون جنيه.



والاسم بعد العدد 100 و1000 ومضاعفاتهما يعرب تمييزا مجرور بالإضافة أو مضافا إليه.

مثل: معي مائةُ جنيهٍ.

️الاسم النكرة بعد ما دلَّ على مماثلة مثل: "ولو جئنا بمثله مددًا"

الاسم النكرة بعد ما دلَّ على مغايرة مثل: لي غيرها كتبًا.

️الاسم النكرة بعد [النداء التعجبي] مثل: يا لجمال الطبيعة منظرًا.

ملحوظات هامة في النحو



1- إن أتي لك سؤال عن الصورة الممتدة أو المركبة والمتداخلة... إذا وجدت نفسك أمام جملة بها مشبه واحد فقط فأنت أمام صورة ممتدة... وإذا وجدت نفسك أمام جملة واحدة غير منفصلة فيها مشبهان فأنت أمام مركبة أو متداخلة..

2- إذا أتى لك سؤال عن التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل وقيمتهم الفنية.. استبعد ما ليس له علاقة بالسؤال وابحث عن عاطفة الشاعر في الجملة موضع السؤال وستصل للإجابة

3- إن أتي لك سؤال عن موازنة قصة طه حسين مع قصة قراءة متحررة ستأتي في الامتحان... استبعد ما ليس له علاقة بالقصتين وستصل للإجابة

4- ستأتي ثلاثة أسئلة على الأدب الشعري مضمونة مليون في المائة إن شاء الله إذ تعتمد على فهم المطلوب في السؤال ثم استبعاد ما ليس له علاقة بالمدرسة الشعرية وما ليس له علاقة بالسؤال وستصل للإجابة

5- سيأتي لك في النصوص سؤال موازنة مع بيت شعر أو فقرة من نص لكاتب آخر من حيث الفكر أو العاطفة أو الخيال أو الموسيقا.... وهنا بسهولة استبعد الاختيارات التي بها كلام ليس له علاقة بالسؤال أو البيت أو النص محل السؤال حتى تصل للإجابة.. وإذا وجدت نفسك أمام اختيارين فاستبعد الإجابة التي ليس فيها كلام مناسب لبعضه.

6- سيأتي لك سؤال في التعبير عن الكتابة المناسبة.. وهنا يجب عليك أن تستذكر بعض الكنايات المهمة.