جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة لها
ينشر "الدستور" للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة لها، حيث يرغب الملايين في مشاهدة مختلف الدوريات الكروية العالمية والمحلية المقامة حاليًا في الموسم 2023/2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.
جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024
جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم كما يلي:
مباريات بطولة أمم أوروبا
موعد مباراة المجر ضد سويسرا في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة اسبانيا ضد كرواتيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز
موعد مباراة تاليريس كوردوبا ضد بلاتينسي في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة بوكا جونيورز ضد فيلير سارسفيلد في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة يونيو سانتا ضد سان لورينزو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة هوراكان ضد إنديبيندينتي ريفاديفا في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة اتلتيكو توكومان ضد ديفينسا خوستيكا في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
مباراة الدوري الأمريكي MLS
موعد مباراة نيويورك سيتي ضد كولومبوس كرو في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة أتلانتا يونايتد ضد هيوستن دينامو في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة شارلوت ضد دي سي يونايتد في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة نيويورك ريد بولز ضد ناشفيل في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة أورلاندو سيتي ضد لوس انجلوس إف سي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة مونتريال ضد ريال سالت ليك في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة نيو انجلاند ريفو لوشن ضد فانكو وايتكابس في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة تورونيو ضد شيكاغو فاير في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 15-6-2024
يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:
قناة بين سبورت
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.