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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

ينشر "الدستور" للقراء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 والقنوات الناقلة لها، حيث يرغب الملايين في مشاهدة مختلف الدوريات الكروية العالمية والمحلية المقامة حاليًا في الموسم 2023/2024 والتي يتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024

جاء جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15-6-2024 في مختلف الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليًا في مختلف دول العالم كما يلي:

مباريات بطولة أمم أوروبا

موعد مباراة المجر ضد سويسرا في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة اسبانيا ضد كرواتيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز

موعد مباراة تاليريس كوردوبا ضد بلاتينسي في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة بوكا جونيورز ضد فيلير سارسفيلد في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة يونيو سانتا ضد سان لورينزو في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة هوراكان ضد إنديبيندينتي ريفاديفا في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة اتلتيكو توكومان ضد ديفينسا خوستيكا في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

مباراة الدوري الأمريكي MLS

موعد مباراة نيويورك سيتي ضد كولومبوس كرو في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أتلانتا يونايتد ضد هيوستن دينامو في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة شارلوت ضد دي سي يونايتد في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة نيويورك ريد بولز ضد ناشفيل في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة أورلاندو سيتي ضد لوس انجلوس إف سي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة مونتريال ضد ريال سالت ليك في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة نيو انجلاند ريفو لوشن ضد فانكو وايتكابس في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.
موعد مباراة فيلادلفيا يونيون ضد إنتر ميامي في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

موعد مباراة تورونيو ضد شيكاغو فاير في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

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التشكيل المتوقع لألمانيا واسكتلندا في مباراة افتتاح يورو 2024

القنوات الناقلة مباريات اليوم السبت 15-6-2024

يمكن مشاهدة كافة المباريات السابقة من خلال مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports القطرية والتي حصلت على حقوق البث المباشر ويمكن ضبطها على الإحداثيات التالية:

قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12604.
معامل تصحيح الخطأ: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ 2/3.

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