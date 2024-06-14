عصابة الماكس وأهل الكهف.. الخريطة الكاملة لأفلام عيد الأضحى

يشهد موسم عيد الأضحى منافسة شرسة بشباك التذاكر، حيث شارك عدد كبير من نجوم الصف الأول في السباق السينمائي بأعمال منوعة بين الآكشن والكوميدي والتراجيدي، ويرصد الدستور خلال التقرير التالي الخريطة الكاملة لأفلام عيد الأضحى المبارك.

عصابة الماكس

طرح فيلم عصابة الماكس بالسينمات اليوم ليشارك في المنافسة السينمائية، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.

ولاد رزق 3

حقق فيلم ولاد رزق نجاح كبير بجزأيه الاول والثاني، وتدور أحداثه حول مشاهد الأكشن والمطاردة والعمليات الإجرامية لأولاد رزق بعد أن اتخذوا عهدًا بألا يعودوا لتلك الممارسات مرة أخرى، ولكنهم يتورطون فيجتمعون من جديد لتنفيذ عملية أكبر وأخطر.

ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 3، عدد كبير من الفنانين، وهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، إياد نصار، كريم عبد العزيز، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني

أهل الكهف

يعتبر فيلم أهل الكهف ضمن أفلام الأكشن الحربي، والعمل مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير"، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أهل الكهف يشارك به في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

اللعب مع العيال

تدور أحداث فيلم اللعب مع العيال في اطار كوميدي اجتماعي، ويخوض بطولته الفنان محمد امام والفنانة اسماء جلال، وتجسد أسماء جلال دور فتاة بدوية يتعرف عليها إمام بعد نقله إلى مدرسة هناك وتنشأ بينهما قصة حب في إطار كوميدي.

فيلم اللعب مع العيال بطولة: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ "علام"، الذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.