ماذا يفعل المسلم للفوز بـ"مغفرة سنتين قبل وبعد عرفة"؟

يجتهد المسملين فى مشارق الأرض ومغاربها خلال هذه الايام المباركات للفوز بمغفرة المولى سبحانه وتعالى، تزامنا مع قدوم وقفة يوم عرفة، غدا السبت، وذلك من خلال التضرع إلى الله وكثرة الدعاة فى أيام شهر ذي الحجة، حيث أن صيام يوم عرفة يغفر ذنوب سنتين قبل وبعد يوم عرفة، وفى التقرير التالى يكشف لنا علماء وزارة الأوقاف فضائل يوم عرفة وفضل صيام هذا اليوم لعامة المسلمين.

ماذا يفعل المسلم لكى يفوز بمغفرة عامين؟

قال الشيخ أحمد الطرهونى من علماء وزارة الأوقاف، لكي يفوز المسلم بمغفرة عامين، عليه أن يقتنص الفرصة في هذه الأيام ويقوم بصيام يوم عرفة، حيث أن هذا اليوم يعتبر من الأيام المباركة في الإسلام، حيث يحتفل فيه الحجاج بالركن الأعظم من الحج، وفي هذا اليوم العظيم، تكثر الدعوات والأبتهالات إلى الله تعالى، حيث يُعتقد أن الدعاء في هذا اليوم مستجاب بإذن الله، ويعتبر الدعاء سبيل المؤمن للتواصل مع الله وطلب الرحمة والمغفرة ومن المعروف أن الدعاء في هذا اليوم يحمل فائدة خاصة، حيث يؤمن الناس بأن الله ينزل على سماء الدنيا فيرفع الأقلام ويستجيب لدعوات عباده.

وأضاف "الطرهوني" لـ"الدستور" قائلا: "أما عن فضل يوم عرفة فهو يتميز بفضل كبير في الإسلام، حيث يُغفر الله للعباد ذنوبهم ويتقبل توبتهم في هذا اليوم الفضيل، إضافةً إلى ذلك، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوم عرفة يمحو السنة الماضية والقادمة.

وأوضح "الطرهوني" قائلا: "لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده” رواه مسلم ولهذا السبب، يُحث المسلمون على التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار في هذا اليوم لقضاء حوائجهم وطلب المغفرة والرحمة.

صيام يوم عرفة من أعظم الأعمال الصالحة

فى السياق ذاته، قال الدكتور ايمن أبوالخير من علماء الأزهر الشريف، أن صيام يوم عرفة من أعظم الأعمال الصالحة التي يمكن للمسلم أن يقوم بها، حيث أنه من الأيام المباركة والمُعظمة في الإسلام، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه قال: “صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية"، وعلى ذلك فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين عام مضى وعام قادم.

وتابع "أبوالخير" قائلا: “ومن فضائل صيام هذا اليوم أنه يمكن لمن لم يكرمه الله بالحج لهذا العام عليه فقط الصيام”، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين صيام من حضر المشهد ومن لم يحضره”.

ماهى فضائل صيام يوم عرفة؟

وأوضح “أن من فضائل هذا اليوم أنه يكفر الذنوب ما ظهر منها وما بطن والكبير منها قبل ما صغر، ويرفع الدرجات لأعالي السماوات، ويزيد في الأجر والثواب عند الله تعالى، فقد جاء عن نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام قوله: “ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابًا من النار من يوم عرفة، وعلى ذلك يجب على الإنسان المسلم أن يستغل هذا اليوم ويقوم بصيامه حتى ينال الفضل والثواب والمغفرة”.

لهذا فإن صيام يوم عرفة لغير الحجاج له فضل عظيم ويحصل به المسلم على مغفرة الله تعالى وكفارة الذنوب، ويرفع درجاته في الجن.