ضبط كيانات تعليمية وهمية خلال حملات أمنية فى الإسكندرية والمنيا

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (سيدة) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات –أكلاشيه – مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان - مجموعة من طلبات وإستمارات الالتحاق بالكيان – دفترين تحصيل نقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات – مجموعة من استمارات الإلتحاق بالكيان- مجموعة من نماذج إمتحانات فى مواد دراسية مختلفة- مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالكيان- 4 أكلاشيهات – عدد من الكتب "مجهولة المصدر" التى يتم تدريسها بالكيان – دفتر تحصيل نقدية – مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى العملية التعليمية بالكيان- عدد (2) جهاز حاسب آلى "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.