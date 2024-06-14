يسرا اللوزي أمام خالد النبوي لأول مرة في مسلسل السراب

تستعد الفنانة يسرا اللوزي لبدء تصوير حلقات مسلسل السراب وهو العمل الذي يجمعها لأول مرة مع النجم خالد النبوي، والمسلسل مكون من عشر حلقات ومن المقرر أن يتم عرضه على احدى المنصات الإلكترونية.

ويتناول المسلسل في إطار اجتماعي مشوق مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية. المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

يأتي هذا بعد نجاح يسرا اللوزي في الموسم الرمضاني الأخير من خلال مسلسل صلة رحم الذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث قدمت فيه دور ليلى الطبيبة النفسية التي تتعرض لحادث كبير يؤدي لإجهاضها كما يتسبب بفقدانها للرحم، ويلجأ زوجها بعد ذلك إلى تأجير رحم امرأة أخرى لإيجاد فرصة أخيرة لهما للإنجاب، والمسلسل من بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد عبية، وإخراج تامر نادي.

وسينمائياً كان أحدث أفلام يسرا هو ليلة العيد الذي عُرض في يناير الماضي بدور العرض السينمائية، وشاركت في بطولته أمام النجمة يسرا وريهام عبد الغفور وسيد رجب، ومن ﺇﺧﺮاﺝ سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبد الله. وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول قضايا المرأة، من خلال معاناة عدة سيدات يتعرضن لمشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن.