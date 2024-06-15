السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تانى تانى" أعلى فيلم عربى تحقيقاً للإيرادات فى شباك التذاكر السعودى

فيلم تاني تاني
فيلم تاني تاني

واصل فيلم "تاني تاني" صعوده الكبير في شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني بعدما انطلق في صالات المملكة يوم 30 مايو الماضي، حيث استمر في حصد الإيرادات الكبيرة لتصل إلى 2.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 31 مليوناً و 719 الف جنيه مصري خلال أسبوعين عرض.


وصعد فيلم "تاني تاني" إلي المركز الرابع في قائمة أكثر 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في شباك التذاكر السعودي بعدما احتل المرتبة السادسة الأسبوع الماضي، كما يعد الفيلم العربي الوحيد فى الخمسة أفلام أولى فى القائمة، حسب إحصائيات شباك التذاكر التي تنشرها هيئة الأفلام السعودية على موقعها الرسمي.


ولاقت تركيبة فيلم "تاني تاني" الكوميدية بين أحمد آدم وغادة عبدالرازق وبيومي فؤاد ترحيب كبير من الجمهور السعودي والخليجي الذى حرص على مشاهدة الفيلم وخرج سعيداً من المواقف والمفارقات الكوميدية في الإحداث وذلك جعل"تاني تانى" هو الفيلم الأبرز فى صالات العرض السعودية خلال الأسبوعين الماضيين.


فيلم "تانى تانى" انطلق في دور العرض المصرية يوم 22 مايو الماضي، وهو بطولة غادة عبد الرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.


أحداث فيلم "تاني تاني" تدور حول 5 شخصيات رئيسية، حيث تظهر غادة عبد الرازق بشخصية "هدي" التي تعمل موظفة في بنك وهي أرملة ولها إبنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكي (زيكو) وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومى فؤاد شخصية لبيب (بيبو) الذى يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد إنفصاله عن زوجته الأمريكية.


ومن شخصيات فيلم  "تاني تاني" أيضاً محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق هدي، ويدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصة هدير إبنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم تاني تاني تاني تاني غادة عبد الرازق صراعات كوميدية صالات العرض السعودية أحمد أدم

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