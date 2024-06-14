الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سامسون أكينيولا يرفض العودة للزمالك ومجلس الإدارة يتدخل لإنهاء الأزمة

سامسون أكينيولا
سامسون أكينيولا

رفض البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العودة إلى القاهرة مجددا للانتظام داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

كان قد سافر اللاعب للانضمام لمعسكر منتخب بلاده، في تصفيات كأس العالم (2026).

ورفض اللاعب العودة للقاهرة بعد علمه أن هذا الموسم هو الأخير له في الزمالك، ويبحث عن ناد حاليا للذهاب إليه رفض الاستمرار واستكمال الموسم مع الفريق الأبيض.

ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك التوصل لحل مع اللاعب.

كان أكينيولا قد انضم للزمالك في مطلع الموسم الجاري، ولكن فشل اللاعب في إثبات نفسه، لتقرر إدارة القلعة البيضاء، الاستغناء عنه نهاية الموسم الجاري.

ومن جانب آخر، أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفارس الأبيض الرسمي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بعد قليل على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل.

تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد رفاعي، ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار"، وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على الهواء مباشرة.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يتواجد الزمالك، في المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 28 نقطة، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، بعدما خاض 17 مباراة حتى الآن.

ويمتلك الفارس الأبيض، 7 مباريات أخرى مؤجلة، خلاف مواجهة اليوم أمام سيراميكا، مع كلا من فاركو وطلائع الجيش، وبلدية المحلة وبيراميدز، والمقاولون العرب وإنبي، وزد، من الجولات الثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر، والتاسعة عشر والجولة الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون.

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