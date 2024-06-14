"صحة بني سويف" تحرر 60 محضرًا فى حملة بمركزي إهناسيا والواسطى

وجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، بتكثيف المرور على المنشآت الغذائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكلفت وكيل وزارة الصحة الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي الدكتور ماجد سلمان مدير مراقبه الأغذية بعمل حملة مكونه من فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية باهناسيا بالاشتراك مع إدارة تموين اهناسيا والطب البيطري باهناسيا بشن حملة على الثلاجات ومحلات الجزارة ببندر اهناسيا وقري العواونة وسدمنت الجبل.

حيث قامت الحملة بالمرور على 24 منشأة غذائية، حيث تم تحرير 42 محضرًا لجنحة صحية من بينهم 11 محضرًا للمخالفة للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و13 محضرًا للمخالفة للقرار الوزاري رقم 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادة صحية، و11 محضرًا للمخالفة للقانون 685 لسنة 1954 لنقل لحوم فى وسائل نقل غير مطابقة، و7 محاضر للمخالفة للقرار 73 لسنة 2001 لاستخدام عبوات غير مصرح بها.

تمكنت الحملة من إعدام حوالى 8 كيلو مجمدات لوجود سائل انفصالى ومتغيرة فى خواصها الطبيعية، وسحب 3 عينة منتجات لحوم وإرسالها للمعمل المختص للتحليل.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة ببني سويف بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وتداول الأغذية، حيث كلفت الدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية،فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالواسطى بالاشتراك مع إدارة تموين الواسطى والطب البيطري بالواسطى بشن حملة على محلات الجزارة بقري الواسطي الميمون، وقمن العروس، ونا القس، وأبو صير الملق.

وقامت الحملة بالمرور على 14 محل جزارة، حيث تم تحرير 18 محضرًا لجنحة صحية منهم 5 محاضر للمخالفة للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 67 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و9 محاضر للمخالفة للقرار الوزاري رقم 97 لسنة 67 لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر للمخالفة للقانون 685 لسنة 1954 لنقل لحوم فى وسائل نقل غير مطابقة.