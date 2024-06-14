الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "صحة بنى سويف" تعقد اجتماعا لغرفة الأزمات والطوارئ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اجتماعا لغرفة الأزمات والطوارئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتى تم تضم وكيل المديرية، وكلا من مديرى إدارات الطب العلاجي والطب الوقائي، والمستشفيات والرعاية العاجلة والأساسية والعلاج الحر، والتمريض والمتوطنة وصيانة الأجهزة الطبية والشئون الإدارية والتموين الطبى والصيدلة، والإمداد الدوائي، وبنك الدم، ومشرف غرفة الطوارئ.

وشددت وكيل وزارة الصحة على رفع حالة الاستعداد القصوى، وتنفيذ خطة التأمين الطبى والمتابعة على مدار الساعة مع مديرى المستشفيات والإدارات الصحية وانتشار سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بأماكن التجمعات والمتنزهات والحدائق  العامة، حيث وجهت بالالتزام بجداول النوبتجيات لمختلف الفرق الطبية بمختلف التخصصات وتوافر الأسرة بالأقسام الداخلية، والمتابعة مع غرفة الطوارئ والتأكيد على توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة منافذ صرف البان الأطفال بالمراكز الصحية ومراكز فحص المقبلين على الزواج.

وطالبت وكيل وزارة الصحة ببني سويف بتكثيف الحملات الرقابية على المنشأت الغذائية وأماكن بيع اللحوم والطيور المذبوحة ومنافذ بيع اللحوم المصنعة للتأكد من سلامتها والتأكيد على توافر الامصال والطعوم، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الصحة، ومحافظ بنى سويف.

بني سويف الصحة عيد الأضحى المبارك غرفة العمليات المتنزهات

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