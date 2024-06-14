الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال مباحث لسرقة مدير مصنع بالجيزة

تشكيل عصابي - ارشيفية
تشكيل عصابي - ارشيفية

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط مباحث أكتوبر لسرقة حقيبة أموال مدير مصنع ومسئول مبيعات أجنبي.

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قد ضبط 7 أشخاص – لـ 6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (مالك مصنع - مدير مبيعات"، يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بأسلوب انتحال الصفة والاستيلاء منهما على (مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة – ساعة يد).

واعترفوا بتخلصهم من الهواتف المحمولة بإلقائها خشية تتبعهم، كما أقروا بارتكابهم واقعة أخرى والاستيلاء على (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سماعة إلكترونية – 3 بطاقات بنكية) من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، تم بإرشادهم ضبط المسروقات وكذا (5 سيارات – مسدس صوت "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

نيابة الجيزة تشكيل عصابي مباحث أكتوبر سرقة حقيبة أموال مسئول مبيعات أجنبي

مواد متعلقة

حبس ربة منزل قتلت نجل زوجها 7 سنوات فى القليوبية

حبس عاطل ضبط بـ50 كيلو حشيش فى العامرية ثان غرب الإسكندرية

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

الأكثر قراءة

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

مصدر يكشف لـ"الدستور".. هل يرحل خالد بيبو عن منصبه داخل الأهلى؟

من هو أفضل ظهير أيمن فى العالم؟.. البرازيلى "كافو" يكشف

مصرع عنصر إجرامى بعد ما أطلق النار على الأجهزة الأمنية بالدقهلية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان