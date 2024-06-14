حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال مباحث لسرقة مدير مصنع بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط مباحث أكتوبر لسرقة حقيبة أموال مدير مصنع ومسئول مبيعات أجنبي.
كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قد ضبط 7 أشخاص – لـ 6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (مالك مصنع - مدير مبيعات"، يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بأسلوب انتحال الصفة والاستيلاء منهما على (مبلغ مالي- 5 هواتف محمولة – ساعة يد).
واعترفوا بتخلصهم من الهواتف المحمولة بإلقائها خشية تتبعهم، كما أقروا بارتكابهم واقعة أخرى والاستيلاء على (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سماعة إلكترونية – 3 بطاقات بنكية) من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، تم بإرشادهم ضبط المسروقات وكذا (5 سيارات – مسدس صوت "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.