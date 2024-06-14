الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإغاثة الطبية بغزة: انعدام الإمكانات الطبية فى القطاع.. وحياة الأطفال فى خطر

عائد ياغي
عائد ياغي

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، إن الوضع في القطاع خطير للغاية جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الإمكانات الطبية انعدمت في القطاع وحياة الأطفال في خطر.

وأضاف ياغي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية والمجاعة جراء منع الاحتلال دخول المساعدات للقطاع، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى كمال عدوان حذر من تعرض 200 طفل لسوء التغذية والمجاعة.

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن ازدياد عدد الجرحى يخلف عبئًا إضافيًا على الطواقم الطبية.


 

القاهرة الإخبارية غزة الإمكانات الطبية الأطفال سوء التغذية الاحتلال

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