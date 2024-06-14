التموين: تخفيضات فى أسعار اللحوم تصل إلى 40% بمنافذ الوزارة

كشف العميد محمود السعدني، العضو المنتدب بالشركة المصرية للحوم والداوجن، عن تفاصيل استيراد اللحوم من خارج البلاد لتوفير احتياجات المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الشركة تستورد اللحوم من السودان وجيبوتي من خلال لجان متابعة مراقبة للهيئة العامة للخدمات البيطرية في هذه الدول.

وأضاف أن اللجان تكشف على الأبقار قبل شحنها لمصر للتأكد من خلوها من أي أمراض، موضحًا أن هناك محاجر في توشكى وسفاجا لإعادة الكشف البيطري على هذه اللحوم مرة أخرى قبل توريدها للجزارين وبداية عملية الزبح.

وأشار إلى أن لديهم أطباء وعناصر بيطريين للكشف على اللحوم، مؤكدًا أن اللحوم آمنة تمامًا وأسعارها في متناول الجميع بتخفيضات تصل من 30% إلى 40%، موضحًا أن الشركة المصرية للحوم والدواجن هي إحدى شركات الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين.

وأشار محمود السعدني، إلى أنهم ضخوا 150 طن لحوم اليوم لجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية والتعليمات، مشددة بأن كل المنافذ التابعة للوزارة تعمل خلال العيد، مفيدًا بأن فتح المنافذ من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، كما أكد أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة وذات مذاق جيد.