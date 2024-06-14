تكبيرات العيد مكتوبة.. كيفية تأدية صلاة عيد الأضحى 2024

يشغل بال آلاف من المواطنين معرفة تكبيرات العيد مكتوبة وكيفية تأدية صلاة عيد الأضحى 2024 عبر جوجل، لمشاركتها على السوشيال ميديا، ويتبادلونها كرسائل مع الأهل والأصدقاء من أجل نشر الفرحة بأجواء العيد، والمقصود هنا من تكبيرات عيد الأضحى 2024 التعظيم لله عز وجل على وجه العموم، ولإثبات الأعظمية لله بكلمة “الله أكبر” وتكون كناية عن وحدانيته بالإلهية.

تكبيرات العيد مكتوبة.. كيفية تادية صلاة عيد الأضحى 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير تكبيرات العيد مكتوبة وموعد عيد الأضحى 2024.

تكبيرات عيد الأضحى 2024 مكتوبة

"الله أكبر"، "الله أكبر"، "الله أكبر"، "لا إله إلا الله"، "الله أكبر"، "الله أكبر"، "ولله الحمد"، "الله أكبر كبيرًا"، "والحمد لله كثيرًا"، "وسبحان الله بكرة وأصيلا"، "لا إله إلا الله وحده"، "صدق وعده"، "ونصر عبده"، "وأعز جنده"، "وهزم الأحزاب وحده"، "لا إله إلا الله"، "ولا نعبد إلا إيَّاهُ"، "مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون"، "اللهم صل على سيدنا محمد، "وعلى آل سيدنا محمد"، "وعلى أصحاب سيدنا محمد"، "وعلى أنصار سيدنا محمد"، "وعلى أزواج سيدنا محمد"، "وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وقالت دار الإفتاء إن تكون زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته بختام التكبير هو أمر مشروع؛ وتكون لافتًة إلى أن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكما أن تكون الصلاة والسلام على النبي، (صلى الله عليه وآله وسلم)، ستفتح للعمل باب القبول فإنها تكون مقبولة أبدًا، حتى من المنافق، كما قد نص على ذلك أهل العلم؛ وذلك لأنها متعلقة بالجناب الأجلِّ (صلى الله عليه وآله وسلم).

كيفية صلاة عيد الأضحى 2024

وتتم تأدية صلاة عيد الأضحى لعام 2024 ركعتين ستجزأ إقامتهما كسائر الصلوات بأركانها وسننها وهيئاتها، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن سيكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ تكون قبل القراءة؛ لما روى كَثِيرِ بن عبدالله عن أبيه عن جده:

“أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ” (سنن الترمذي).