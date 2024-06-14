حبس عصابة سرقة المشغولات الذهبية والأموال من داخل شقة بالغردقة

أمرت جهات التحقيق بحبس 5 لصوص لسرقتهم مشغولات ذهبية وملايين الجنيهات من داخل شقة بالغردقة.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط 5 لصوص لسرقتهم مشغولات ذهبية وملايين الجنيهات من داخل شقة بالغردقة.

تلقى قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغا من خادمة وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الغردقة؛ باكتشافهما سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق وعاملتين، مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم اعترفوا¬ بارتكابهم الواقعة وأكدت إحدى العاملتين ارتباطها بعلاقة صداقة بالمُبلغة وأرشدوا عن جميع المسروقات (مليون و696 ألفا - 32،500 ريال سعودى - 3،121 دولار - ٧٧٥ يورو - ٤ خواتم وسلسلة ذهب) والاستيلاء عليها عقب علمهم بقيام (المُبلغة وزوجها) بسرقة المضبوطات من إحدى الشقق السكنية محل عمل المُبلغة كائنة بدائرة القسم.

وبمواجهة (المُبلغين) اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، وبالتواصل مع المجنى عليها أفادت بأن المبالغ المالية والمشغولات الذهبية ملكها وأنها لم تكن تعلم بواقعة السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.