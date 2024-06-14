الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملك الأردن: استمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح العاهل الأردني، أن استمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء وأدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار العاهل الأردني، إلى أنه حذّر مرارًا وتكرارًا من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 

القاهرة الإخبارية المجتمع الدولي الحرب الإسرائيلية الجرائم الضحايا الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

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