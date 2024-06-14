ملك الأردن: استمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن المجتمع الدولي فشل في تحقيق الحل الوحيد الذي يضمن أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة والعالم؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح العاهل الأردني، أن استمرار الحرب الإسرائيلية يزيد الجرائم المرتكبة بحق الضحايا الأبرياء وأدعو إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار العاهل الأردني، إلى أنه حذّر مرارًا وتكرارًا من مخاطر وتبعات تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.