عماد رشاد يروي لـ"الدستور" كواليس تصوير “الوصفة السحرية”

قال الفنان عماد رشاد، إن مسلسل "الوصفة السحرية" توفرت فيه كل عناصر النجاح وهو ما دفعه للمشاركة في بطولة العمل، بداية من المخرج خيري سالم، وكل فريق العمل من فنانين أمام الكاميرا وصناع خلفها.

وأضاف "عماد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور طبيب تجميل فقد زوجته، ويعيش مع ابنته ومن أجلها، وبطبيعة عمله ينجذب عاطفيا لإحدى الفتيات من جيرانه، ويتعرضون للعديد من المواقف وتتوالى الأحداث في اطار تشويقي.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج خيري سالم والذي سبق وتعاون معه من قبل، مؤكدًا انه يعتبر نفسه من المحظوظين الذي تعاونوا معه.

وأشار إلى انه استمتع بالعمل مع كل الفنانين المشاركين في المسلسل، وتحديدًا الفنانة شيري عادل التي تجسد دور ابنته، والفنانة لقاء سويدان التي تجسد دور الفتاة التي يقع في غرامها ضمن الأحداث.

وتابع: الكواليس مليئة بالمتعة والحب بين صناع وأبطال العمل".

وأكد أن مسلسل الوصفة السحرية اجتماعي بشكل كبير ويناقش المشاكل الزوجية بشكل طريف، وليس كوميدي صريح، وطرح حلول عديدة لها، لافتًا أنه متفائل بنجاح العمل نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله كل صناع العمل لخروجه بأفضل شكل وحرصهم على طرح المشكلة وحلها في نفس الوقت مما سيزيد الأمر متعة بالنسبة للمشاهد.