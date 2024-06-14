الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"وزارة الأوقاف" تشكل لجنة لمتابعة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحي وصلاة العيد.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة “دي إم سي”، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في الوزارة وغرف عمليات على مستوى المديريات الإقليمية على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة عيد الاضحى، موضحا أنه تم تكليف مفتشين الوزارة بالتنسيق التام مع جميع الأجهزة.

وأشار إلى أنه تم تجهيز أكثر من 6 آلاف ساحة لصلاة العيد فضلا عن المساجد التي ستقام بها صلاة العيد، كما سيكون هناك مصلى للسيدات في الساحات والمساجد.

وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز، أنه سيكون هناك واعظات سيشرفن على مصلى السيدات في الساحات المخصصة لصلاة العيد، مؤكدا أن الواعظات ستكن على أرض الواقع لتنظيم صلاة عيد الأضحى للسيدات، لافتا إلى وجود ربط على مدار الساعة بين غرفة عمليات الوزارة مع غرف العمليات على مستوى كل المديريات.

وزارة الأوقاف صلاة العيد هشام عبد العزيز اليوم

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