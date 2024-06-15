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محمد الباز

أذكار الصباح اليوم السبت 15-6-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

صيغ دعاء الفجر.. أذكار الصباح اليوم السبت 15-6-2024 الموافق 9 من شهر ذي الحجة 1445 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر موقع جوجل العالمي وذلك مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات داعين الله عز وجل وغفران الذنوب والمعاصي.


دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 15-6-2024

تأتي صيغ دعاء الفجر مكتوب اليوم السبت 15-6-2024 وذلك مع يوم عرفة ووقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات داعين الله سبحانه وتعالى بأمور الدنيا والآخرة والتي جاءت كما يلي:-
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي.. وأسألك العفو والعافية في أهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.. واحفظني من بين يدي ومن خلفي.. وعن يميني وعن شمالي.. ومن فوقي.. واعوذ بك أن اختال من تحتي.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري وتكشف بها همي وغمي.. اللهم إني أسألك مع فجر يوم عرفة أن تشفي من اتبعه مرضه.. وتأخر شفاءه.. وقل دواءه.. انت عونه وشفاؤه.

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اللهم أفرغ علينا صبرا.. واربط على قلوبنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفه عين.. وتولنا برحمتك الواسعة.. وإحسانك العظيم ولطفك الجميل.. ويسر لنا كل عسير.. اللهم امتلأ القلب حديثا.. والنفس دعاء.. يا تراني ولا أراك اللهم ارزقني حسن الخاتمة ونعمة الإجابة.. واستجب لي ما فيه خير.

اللهم إني أسألك باسمك الاعظم.. الذي إذا دعوت به أجبت.. وإذا سئلت به أعطيت.. وأسألك بأني أشهد حملة عرشك وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت.. الأحد الصمد.. الذي لم يلد ولم يولد.. ولم يكن له كفوا أحد.. أن تغفر لنا ذنوبنا.. وتشفي مرضانا وترحم موتانا.. وتعافي مبتلنا.. اللهم افتح لنا كل الأبواب المغلقة.. ويسر لنا كل أمر عسير.

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أذكار الصباح اليوم السبت 15-6-2024

اللهم يا عالم الغيب والشهادة.. فاطر السموات والأرض.. رب كل شيء ومليكه.. أشهد أن لا إله إلا أنت.. واعوذ بك من شر نفسي.. ومن شر الشيطان وشركه.. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل.. واعوذ بك من الجبن والبخل.. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

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