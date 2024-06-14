"لو لسه منضفتيش".. أفضل طرق لتنظيف السجاد قبل العيد

مع اقتراب العيد، يبدأ الكثيرون في تحضير منازلهم لاستقبال الأهل احتفالًا بعيد الأضحى.

تنظيف السجاد أبرز مظاهر تلك التحضيرات، حيث يُعد السجاد جزءًا أساسيًا من ديكور المنزل ويعكس نظافته وجماله.

“الدستور” يرصد في التقرير التالي، أفضل طرق تنظيف السجاد قبل العيد:

التنظيف بالمكنسة الكهربائية

تُعد المكنسة الكهربائية من الأدوات الأساسية لتنظيف السجاد. يُفضل استخدام المكنسة الكهربائية بشكل دوري لإزالة الأتربة والشوائب التي تتجمع على سطح السجاد. يجب تمرير المكنسة ببطء وباتجاهات متعددة لضمان إزالة الأوساخ بالكامل.

استخدام مسحوق التنظيف

يمكن استخدام مسحوق تنظيف السجاد الجاف، والذي يُنثر على السجاد ويُترك لفترة قصيرة ليعمل على امتصاص الأوساخ والروائح. بعد ذلك، يُزال المسحوق باستخدام المكنسة الكهربائية. تُعتبر هذه الطريقة فعالة في تنظيف السجاد دون الحاجة إلى استخدام الماء.





التنظيف بالبخار

يُعتبر التنظيف بالبخار من أفضل الطرق لتنظيف السجاد بعمق. تعتمد هذه الطريقة على استخدام جهاز بخاري يعمل على توليد بخار ماء عالي الحرارة يتم ضخه في السجاد لإزالة الأوساخ والبكتيريا والروائح. يُفضل استخدام هذه الطريقة بشكل دوري للحفاظ على نظافة السجاد.





استخدام الماء والصابون

يمكن تنظيف السجاد يدويًا باستخدام الماء والصابون، خاصةً في حال وجود بقع صعبة. تُستخدم فرشاة ناعمة لفرك البقع بلطف بعد ترطيبها بالماء والصابون. يجب تجفيف السجاد جيدًا بعد التنظيف لتجنب تراكم الرطوبة ونمو العفن.





استخدام الخل الأبيض

يُعتبر الخل الأبيض من المواد الطبيعية الفعالة في تنظيف السجاد. يمكن خلط مقدار من الخل الأبيض مع مقدار من الماء واستخدامه لتنظيف البقع الصعبة. يتم رش الخليط على البقعة وتركه لفترة قصيرة قبل فركه بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة.





الاستعانة بشركات تنظيف السجاد

إذا كانت السجادة كبيرة أو تتطلب تنظيفًا عميقًا، يُفضل الاستعانة بشركات تنظيف السجاد المتخصصة. تمتلك هذه الشركات معدات متطورة ومواد تنظيف خاصة تضمن الحصول على أفضل النتائج بأقل جهد.





نصائح إضافية

- يُفضل تهوية السجاد بانتظام من خلال وضعه في مكان مشمس لبضع ساعات. يساعد ذلك على قتل الجراثيم والبكتيريا والتخلص من الروائح الكريهة.

- تجنب استخدام المواد الكيميائية القوية التي قد تتسبب في تلف ألياف السجاد أو تغير لونه.

- احرص على تنظيف البقع فور حدوثها لتجنب ثباتها وصعوبة إزالتها لاحقًا.

بهذه الطرق المختلفة، يمكن الحفاظ على نظافة وجمال السجاد في منزلك واستقبال العيد بكل بهجة وسرور.