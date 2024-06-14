الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبد المعز: كل الحجاج الآن سفراء وضيوف الرحمن

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن كواليس بداية مناسك الحج من الأراضي المباركة.

وقال رمضان عبد المعز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن الحجاج بدأوا اليوم الإحرام في يوم التروية والبعض ذهب للمشاعر المقدسة، بداية من منى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليصلوا خمس صلوات بمنى، مؤكدًا أن كل الحجاج الآن هنا هم سفراء لكم وضيوف ربنا.

وأضاف أن الحجاج لهم البشرى بقول النبي عليه الصلاة والسلام، قائلا: "ابعث رسالة طمأنينة إلى إخواننا اللي لم يتمكنوا والله فاكرينكم وندعي لكم كما قال رسول الله اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له"، موضحًا أن المرء يثاب على نيته.

وتابع في رسالته للمصريين: "اطمئنوا على أهاليكم إحنا مش ضيوف أي حد، ولكن ضيوف الملك جل شأنه واحنا ضيوف ربنا ونطمئن كل أهالينا على كل حاج موجود وهم في رعاية وعناية الله، والأمور كويسة والخدمات المقدمة للحجاج عظيمة".

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