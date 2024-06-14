الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجازر بالمجان وحظر إقامة الشوادر في الشوارع.. الغربية جاهزة لاستقبال عيد الأضحي

عيد الأضحي
عيد الأضحي

أنهت المديريات الخدمية بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وأوضح الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المديرية وضعت خطة عمل شاملة وتنظيم حملات مشتركة بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين لضمان سلامة الأضاحي وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ومستعدة لاستقبال الأضاحي.

وأكد “عبد العزيز” أن محافظ الغربية، أمر بفتح جميع المجازر في نطاق المحافظة بالمجان وحتى آخر أيام العيد، مع تواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام وتوفير جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل.

كما وجه غرفة العمليات بالتواصل المستمر مع غرفة عمليات الطب البيطري لفحص الشكاوى و البلاغات عن أي مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق مع وجود نوبتجيات بالإدارات البيطرية بالمراكز تعمل على مدار اليوم.

حظر إقامة شوادر بيع اللحوم في الشوارع

وكان محافظ الغربية، قد أصدر قرارًا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة،، كما حظر القرار ذبح الأضاحي خارج المجازر، على أن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم، إلى جانب حظر إلقاء مخلفات الذبح أو بقايا الحيوانات التي تسبب تلويث البيئة والطرق والشوارع مع إلزام مأموري الضبط القضائي بتنفيذ القانون وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.

الأوقاف: 443 ساحة لأداء صلاة العيد  

من جانبه، قال الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إنه تم تجهيز وإعداد 443 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف "خضر"، أن هذه الساحات تتضمن 3 ساحات رئيسية، الأولى بساحة مسجد السيد البدوى بمدينة طنطا، والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، والثالثة بشارع البحر بزفتي، وكل واحدة منهم تستوعب أكثر من 10 آلاف مصلي.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه يوجد 440 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليا عمل الاستعدادات لفرشهم وتجهيزهم وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيا، إلى جانب المساجد الكبرى بالمراكز والمدن.

مديرية الطب البيطرى بالغربية إستقبال عيد الأضحى المبارك وضع خطة عمل شاملة العنابر والمجازر التابعة للمحافظة فتح جميع المجازر الواقعة في نطاق المحافظة بالمجان

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