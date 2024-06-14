الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كلية الطب البيطرى بالوادي الجديد تقدم 8 نصائح للحفاظ على لحوم الأضاحى

اللحوم - أرشيفية
اللحوم - أرشيفية

ذكر الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادى الجديد، عدد من النصائح لضمان سلامة اللحوم وجودتها عقب الذبح وذلك ضمن سلسلة من النصائح المقدمة من الجامعة لللمواطنين فى عيد الأضحى المبارك للحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها عقب الانتهاء من عمليات الذبح.

وقال سنوسي في بيان له إنه لا يجب ترك اللحوم خارج الثلاجة أو الفريزر أكثر من ساعتين، ويجب وضع اللحوم فى أوعية محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، كما يفضل تبريد اللحوم فى الثلاجة لمدة 6 ساعات قبل نقلها للفريزر.

وأكد على ضرورة تقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة وتقسيمها فى أكياس قبل حفظها، والتأكد ان اليدين جافتين ونظيفتين واستخدام قفازات بالاضافة الى تغيلف اللحوم بشكل جيد وحفظها بالفريزر بدرجة حرارة أقل من -18 درجة.

كما أشار إلى أنه عند حفظ الأكياس في الفريزر لابد من مسافة بين الأكياس لإعطاء فرصة تجميد كل كيس من جميع الجوانب لتجنب تلف اللحوم.
سابعا:  لا تحفظ اللحوم فى الأكياس السوداء المخصصة للنفايات.

 

الشروط الواجب توافرها في الأضحية

من جانبه؛ كشف الدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، عن أهم المواصفات السليمة والصحية للأضحية بكافة أنواعها سواء كانت بقر أو ماعز أو خراف، والشروط الصحية الواجب توافرها في الأضحية، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الكومي، إن من أهم الشروط الصحية الواجب توافرها بالأضحية، هي أن تكون حسنة المظهر، خالية من العيوب التى تؤثر فى وفرة لحومها وجودته، ولا يكون الحيوان هزيلا، وأن يكون الصوف نظيفا لا مع الملمس، وغير متساقط، والتأكد من عدم وجود جرح بالجسم أو طفيليات خارجية، وألا تكون الأضحية عرجاء أو بها كسور سواء في الأرجل أو الأسنان أو القرون أو مقطوعة الأذن وأن تكون العينان لامعتان، ولا يوجد بها التهابات أو إفرزات أو احمرار.

وتابع: "أن تكون خالية من الجرب أو أي رشح من الأنف أو الفم، وانتقاء الخروف النشط الحركة وتجنب الخامل، وأن تكون الأبقار أو الخراف الإناث فارغة تماما من أي أجنه داخل البطون، أن تكون الأضحية "مسنة" وهي أن تبلغ سن التضحية".

وأوضح أن السن الشرعي للتضحية السليمة للأبل يكون 5 سنوات، والماشية سنتان، والضأن أو الخراف 6 أشهر، والأغنام والماعز سنة على الأقل، لافتا إلى أن من شروط الأضحية أن تكون الأضحية أو الذبيحة سليمة ليس بها أي عيوب أو كسور، ويفضل أن تقاس لها درجة الحرارة قبل إتمام عملية الذبح حتى تكتمل عملية النزيف بطريقة سليمة أثناء الذبح.

عميد كلية الطب البيطري جامعة الوادي الجديد النصائح لضمان سلامة اللحوم عيد الأضحى المبارك للحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها عمليات الذبح اللحوم

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