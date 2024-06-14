رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الأضحى

تقدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي جامعة طنطا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على سيادته وعلى الشعب المصري العظيم وعلى مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة طنطا برقيات تهنئة لكلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة،،هنأهم خلالها بهذه المناسبة العطرة، سائلًا المولى- عز وجل - أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصري بكل الأمن والرخاء والاستقرار والسعادة لشعبنا الكريم.