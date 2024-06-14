فى يومها الـ252.. استشهاد 15 فى قصف إسرائيلى عنيف على مناطق متفرقة بغزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ252 على التوالي، عدوانها الغاشم على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفاد مراسل فضائية "الغد"، في غزة، بقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، فجر اليوم الجمعة، على مناطق عدة وسط قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وأشار مراسل الغد إلى أن قوات الاحتلال قصفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 شهداء بينهم أطفال ونساء.

وقال مراسل الغد، إن جيش الاحتلال قصف أيضًا منزلًا في منطقة النفق بمدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 6 شهداء وسط توقعات بارتفاع عدد الشهداء.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وشن طيران الاحتلال غارة استهدفت موقعًا وسط مدينة رفح.

وأعلنت كتيبة جنين سرايا القدس، عن اغتيال محمد جابر ومحمد فياض العضوين بالمجلس العسكري للكتيبة بقباطية.

وضع كارثي

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الوضع الإنساني في غزة سيئ للغاية ووقف إطلاق النار ضروري.

وأكدت أن نحو 95% من سكان غزة لم يحصلوا على المياه النظيفة منذ أشهر، مشددة على أننا بحاجة لفتح المزيد من المعابر ولنظام أكثر فعالية لتنقل المساعدات.

غزة تواجه الإبادة

وفي أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 37232 شهيدًا و85037 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وقالت وزارة الصحة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع أسفرت عن 30 شهيدًا و105 مصابين خلال 24 ساعة.