الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسئولون بغزة: 15694 طفلًا فلسطينيًا قتلهم الاحتلال

الأطفال الشهداء فى
الأطفال الشهداء فى غزة

أكد مسئولون فلسطينيون بغزة، أن 15694 طفلًا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي ونحو 34 ألفًا أصيبوا و3600 مفقودون تحت الأنقاض؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 37266 شهيدًا و85102 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. 

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 34 شهيدًا و71 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

الاحتلال الأنقاض العدوان غزة قطاع غزة

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