الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة

فاركو والأهلي
فاركو والأهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات المحلية والأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، مباراتي فاركو مع الأهلي، وسيراميكا كليوباترا مع الزمالك في الدوري المصري

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أوروبا 2024

- مباراة ألمانيا ضد اسكتلندا.. في تمام الساعة العاشرة مساءومنقولة عبر Bein Sports Max 1.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

- مباراة فاركو مع الأهلي.. في تمام الساعة السابعة مساء ومنقولة عبر ONTime Sports.

- مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك.. في تمام الساعة السابعة مساء ومنقولة عبر ONTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

- مباراة الملعب التونسي ضد النادي الأفريقي.. في تمام الساعة السادسة والنصف مساء ومنقولة عبر الوطنية التونسية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

- مباراة الجيش الملكي ضد الفتح الرباطي.. في تمام الساعة الثامنة مساء ومنقولة عبر الرياضية المغربية.

- مباراة مولودية وجدة ضد الرجاء البيضاوي.. في تمام الساعة الثامنة مساء ومنقولة عبر الرياضية المغربية.

- مباراة الوداد البيضاوي ضد المغرب التطواني.. في تمام الساعة الثامنة مساء ومنقولة عبر الرياضية المغربية.

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2024 المانيا اسكتلندا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 فاركو الاهلى سيراميكا كليوباترا الزمالك

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