الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

في دقائق.. أفضل طريقة لطهي كبدة أضحية العيد

الكبدة
الكبدة

تعتبر كبدة الأضحية من أشهر الأطباق التي تُحضّر في عيد الأضحى، ولها مكانة خاصة في قلوب الكثيرين. لتحضير كبدة الأضحية بشكل شهي ومميز، إليك الطريقة التقليدية التي يمكنك اتباعها:

المكونات:

- كبدة الأضحية (1 كيلو جرام)

- 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي أو السمن

- بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

- 4 فصوص ثوم مفرومة

- فلفل أخضر حار (اختياري) مفروم

- 2 حبة طماطم مفرومة

- ملعقة صغيرة من الكمون

- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة

- ملح حسب الذوق

- فلفل أسود حسب الذوق

- عصير ليمون (اختياري)

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الطريقة:

تجهيز الكبدة

    - نظّفي الكبدة جيدًا بالماء البارد لإزالة أي شوائب.

    - قطعي الكبدة إلى شرائح رفيعة أو مكعبات حسب الرغبة. 

التحضير

    - في مقلاة كبيرة، سخني الزيت أو السمن على نار متوسطة.

    - أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا وذهبي اللون.

    - أضيفي الثوم المفروم واستمرّي في التقليب لمدة دقيقة. 

إضافة الكبدة

    - أضيفي شرائح الكبدة إلى المقلاة وقلبيها حتى تبدأ في تغيير لونها.

    - أضيفي الفلفل الأخضر الحار إذا كنت تفضلين الطعم الحار.

    - اتركي الكبدة على النار لمدة 5-7 دقائق حتى تنضج. 

إضافة التوابل

    - أضيفي الكمون، الكزبرة الناشفة، الملح، والفلفل الأسود إلى الكبدة وقلبي جيدًا.

    - أضيفي الطماطم المفرومة واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تذوب الطماطم وتندمج النكهات. 

اللمسات الأخيرة

    - بعد التأكد من نضج الكبدة تمامًا، يمكن إضافة عصير الليمون لإضافة نكهة منعشة (اختياري).
 

التقديم

    - قدّمي الكبدة ساخنة بجانب الخبز العربي أو الأرز الأبيض. يمكن تزيين الطبق بالبقدونس المفروم لإضفاء لمسة جمالية ونكهة مميزة.

 

تعد هذه الطريقة التقليدية لطهي كبدة الأضحية طريقة سهلة وسريعة لتحضير وجبة لذيذة ومغذية في عيد الأضحى، بإمكانك تجربة إضافات ونكهات مختلفة حسب ذوقك الشخصي لتناسب أفراد عائلتك وأصدقائك.

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